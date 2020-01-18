Boeing doğruladı! Bir hata daha tespit edildi
ABD’li uçak şirketi Boeing, 737 MAX tipi yolcu uçaklarının yazılımında yeni sorunların tespit edildiğini doğruladı.
Boeing’in bu açıklaması, geçen hafta sonu yapılan sistem testlerinde, 737 MAX tipi iki yolcu uçağa ait bilgisayarların birbiriyle iletişim kuramadığı yönündeki haberlerden sonra geldi.
CNBC’nin haberine göre, Boeing’den yapılan açıklamada, “Gerekli güncellemeleri yapıyoruz ve (ABD) Federal Sivil Havacılık İdaresi ile bu değişiklikleri düzenleme konusu üzerinde çalışıyoruz. Biz ayrıca müşterilerimize ve tedarikçilerimize bilgi veriyoruz” ifadeleri yer aldı.
HİSSELERİ DÜŞTÜ
Açıklamanın ardından borsada Boeing hisseleri yüzde 1.9 değer kaybederek 325.75 dolara indi.
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