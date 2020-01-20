IMF 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü
Uluslararası Para Fonu (IMF) 2020 yılına ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3.4’ten yüzde 3.3’e düşürdü.
Ticaret konusu ve Orta Doğu’daki gerginlikler dolayısıyla büyüme beklentisinde bir miktar aşağı yönlü revizyona giden kurum, buna karşın dünya ekonomisinin bu yıl güçlenmesini bekliyor.
IMF tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre kurum, küresel büyümenin 2019’daki yüzde 2.9’dan yüzde 3.3’e yükselmesini bekliyor. Buna göre küresel büyüme üç yıldan bu yana ilk kez hız kazanacak.
İmalat ve küresel ticaretteki zayıflığın dibi gördüğüne ilişkin sinyallerin altını çizen fon, küresel büyümenin 2021’de hızlanarak yüzde 3.4’e tırmanmasını bekliyor.
ABD – Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı ve genişlemeci para politikasını da işaret eden IMF, merkez bankalarının teşvikleri olmasaydı 2019 ve 2020 büyümelerinin 0.5 yüzde puanı daha az olacağını ifade etti.
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