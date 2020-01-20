THY’den ayrılık iddialarıyla ilgili açıklama

Ocak 20, 2020 0 Yorum 149 Okunma
THY’den ayrılık iddialarıyla ilgili açıklama

THY Garanti BBVA ile yollarının ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı yayın organlarında yer alan, “Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor” haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bazı yayın organlarında yer alan, ‘Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor’ haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”



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