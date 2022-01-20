Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olmayanları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 372 adet 2+1 daire 58 adet 3+1 daire satışı için başvurular sona erdi. Peki Konya Ardıçlı TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Konya Ardıçlı kura sonuçları açıklandı mı? İşte projeye ilişkin detaylar….

TOKİ KONYA ARDIÇLI BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ Konya Ardıçlı projesine başvurular T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden 3 Ocak- 12 Ocak 2022 tarihleri arasında yapıldı.

TOKİ KONYA ARDIÇLI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Konya Ardıçlı kura sonuçları henüz açıklanmadı, kura çekilişi devam ediyor. Konya Selçuklu Ardıçlı 2-4-5 ve 6.Etaplar 430 Adet Konut Projesinde satışa sunulan konutların “Konut Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kura ” çekilişi 20 Ocak 2022 tarihinde; Saat 11:00’de TOKİ’nin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacak.

*Konya Selçuklu Ardıçlı 3. Etap projesinde yer alan 2+1 tipi 331 adet ve 3+1 tipi 205 adet konut, satışa ilave edilmiştir.

TOKİ ARDIÇLI ÖDEME PLANI

TOKİ ‘nin sitesinde yer alan bilgilere göre en düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

TOKİ ARDIÇLI BAŞVURU ŞARTLARI