TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekiliş işlemleri devam ediyor. Bugün Samsun Atakum ilçesi Toplu Konut Projesi kura çekilişi yapılacak. Projede 665 adet 2+1 daire, 285 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 950 daire yer alıyor.

Noter huzurunda gerçekleştirilen konut kura çekilişleri TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor. Vatandaşlar kura çekilişlerini TOKİ Facebook, TOKİ Twitter ve TOKİ Youtube adresleri üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

TOKİ SAMSUN ATAKUM KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Samsun Atakum kura çekilişi bugün saat 12:00’de gerçekleştirilecek.

TOKİ SAMSUN ATAKUM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları çekilişin ardından isim listesi TOKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşılıyor. Aynı zamanda E-devlet’ten de sorgulanabiliyor.

TOKİ SAMSUN ATAKUM KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SAMSUN PARA İADELERİ NASIL YAPILACAK?

Kuraya katılan vatandaşlar ev sahibi olamamaları durumunda başvuru bedellerini geri alıyor. İşte bu aşamada bankalarda oluşacak kalabalık nedeniyle kuralara ara verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alacak. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak. Vatandaşlar 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırmıştı.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.