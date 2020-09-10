Bodrum’da doğal yaşam ve üretimin artmasını sağlayacak önemli bir adım attı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bahçeyakası Mahallesi Karaova Bölgesi’nde yer alan merkez toplam 6,5 dönüm arazi üzerine kurulmuş durumda. Yüzölçümü açısından da Türkiye’nin en büyüklerinden. 133 metre kare tohum depolama alanı nem alıcı cihazlar ve klimalar ile sabit bir sıcaklıkta tohumların sağlıklı bir şekilde saklanması için tasarlanan merkez ayrıca, sıvı azot tankları sayesinde tohumların yüz yıllar boyunca saklanarak, nesiller boyu üretimi destekleyebilecek.

Merkezde 24 adet deneme parseli bulunuyor. Toplanan tohumlar öncelikle bu deneme parsellerine ekilerek test edilecek ve gerçek ata tohumlar bu sayede tamamen doğal olarak çoğalacak. Çiftçilik ve üretim yapanlara bu tohumlar bedelsiz olarak dağıtılacak. Merkezin şu anda ayrıca çiftçilere eğitim verilmesi için ayrılmış 63 metre kare alanı da mevcut. Önümüzdeki günlerde ise laboratuvarlar, sera alanları ve açık tarım uygulama alanları merkezdeki yerini alacak.

Şu an için yerel tohum merkezinin en kıymetli ürünü ise 7 bin yıllık karakılçık buğday tohumu. Gelecek çalışmalardaki hedefler arasında yüz yıllardır üretilen ata tohumlarına ulaşılması ve nesiller boyunca üretilmesi yer alıyor.

Merkezin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları anlattı: “Bizim büyüklerimizden sonraki kuşaklar tarımı unuttu, biz bilmiyoruz. Kaybolmakta olan, bizden bir önceki kuşağın o son bilgilerini, tohumlarını depolamamız ve büyük bir bellek yaratmamız lazım ki bunu geleceğe taşıyabilelim. Bizden önceki nesillerin binlerce yıldır biriktirdiği, gözü gibi saklayıp kiler köşelerinde sakladığı tohumları alacağız ve bu tohum merkezimizde. Karaovamızın bağrında saklayarak gelecek nesillere aktaracağız. Tüm dünya şu gerçeği biliyor ve kabul ediyor; gıdayı kontrol ederseniz insanı kontrol edersiniz. Bizde diyoruz ki, eğer üretimden vazgeçerseniz geleceğinizi kaybedersiniz.”

TURİZM VE TARIM İŞBİRLİĞİ

Turizmin önde gelen merkezlerinden olan Bodrum aynı zamanda benzersiz tarım ürünlerine de sahip.Bodrum Belediyesi’nin başlattığı ‘Bodrum Özüne Dönüyor’ projesine en büyük desteği yine bölgedeki turizm tesisleri veriyor. Hapimag Sea Garden Resort da şirketlerden biri. Borum zeytinini ve zeytinciliğini yaşatmak amacıyla bu yıl Geleneksel Sea Garden Hasat Günleri’ni ikinci kez gerçekleştiren Hapimag Sea Garden Resort, doğal yaşamı destekleyen ve kendi tarım ürünlerini üreten tesislerden.

Tesis kendi zeytinlerini misafirleri ile birlikte toplayarak, kendi zeytinyağlarını üretiyor. Sadece zeytin değil aynı zamanda diğer ürünleri de kendisi üreten Hapimag Sea Garden Resort sponsorluğunda gerçekleşen Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi açılış töreninde konuşan Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, Bodrum’da yerel, doğal ve sürdürülebilir yaşamı desteklemeyi birincil önceliği haline getirdiklerini ve Bodrum’un kendi ürünlerini üretmesi için her zaman destek olacaklarını belirtti.