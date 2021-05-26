Depart, Avrupa’da ilk kez kullanılacak yeni teknoloji ile Kipaş Holding’in dünyaya pirinç üretecek Kahramanmaraş tesisini kuruyor.

Minimum enerji sarfiyatı ve atık üzerine tasarlanan Satake – Reach sistemi ile yüksek verimlilik sağlanırken, Kahramanmaraş’ın unutulmaya yüz tutmuş özel ürünü olan ‘Maraş Sarısı’ pirinci tüketicilere sunacak. Kipaş, bu ürünü dünyaya duyuracak.

Depart Genel Müdürü Cengiz Tiryakioğlu, “2018 yılından bu yana pirinç ve ayrıştırma makineleri üreticisi, dünyanın lider markası Satake’nin Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Pirinç işlemeye yönelik geniş kapsamlı bir yelpazede, özel makinalar, entegre sistemler ve komple mühendislik çözümleri sunuyoruz. Yenilikçi ve teknolojiyi yakından takip eden yaklaşımımızla Satake ile birlikte Türkiye pazarına verimliliği yüksek ürünler sunuyoruz. Şimdi de Reach sistemini Avrupa’da ilk kez Kipaş Holding’in Kahramanmaraş tesisinde kuracak olmanın gururunu yaşıyoruz. Kuracağımız tesis sayesinde pirinç çeltiğinin temizlenmesi ile başlayan süreç, tüketilebilir pirinç haline gelene dek çeşitli aşamalardan gelerek, en son paketlenmiş ve tüketiciye sunulabilir hale gelmiş şekilde tamamlanacak. Kipaş Holding kuracağımız tesis ile ilk kez ürün işleme işine girerek Kahramanmaraş’ın en özel ürünlerinden ‘Maraş Sarısı’ pirincini yüzde yüz yerli bir ürün olarak tüketiclere sunacak” dedi.