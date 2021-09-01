TAB Gıda, Borsa İstanbul’da halka arz için bankaları yetkilendirdi.

Burger King’in en büyük franchise’ı TFI TAB Gıda Yatırımları, Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Çin ve Türkiye birimlerinin Borsa İstanbul’da planlanan halka arzı için Citigroup Inc. ve HSBC Holdings Plc’ye yetki verdi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, TAB Gıda’nın 250 milyon dolar büyüklüğe ulaşabilecek halka arzın en erken bu yıl sonunda gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Kaynaklar görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu belirtirken, arz büyüklüğü ve zamanlama gibi ayrıntıların değişebileceği bilgisini verdi. TFI temsilcisi konu hakkında Bloomberg’e yorum yapmadı.