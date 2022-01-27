Birleşik Arap Emirlikleri’ne gıda ihracatında atılım yapan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri, Dubai’de gerçekleştirdiği tadım etkinliğinde Türk mutfağının lezzetlerini tanıttı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle düzenlenen Türk Gıdası Tadım Etkinliği, Le Meridien Dubai Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç ve Dubai Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay’ın katılım sağladığı etkinlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nin medya temsilcileri, süpermarket zinciri yöneticileri, perakendeciler, ithalatçılar ve üretici firmaların temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri’ni temsilen Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (ASHİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Gıdası Tadım Etkinliği’nde Anadolu’ya özgü seçkin yemekler ve yöresel lezzetler tanıtıldı. Türk Mutfak Şefi Arda Türkmen, geleneksel Türk lezzetlerini modern sunumuyla gastro şova dönüştürdü. Dubai Emirliği ve çevresindeki ülkelerde yüzbinlerce takipçisi olan İnfluencer Tamara Jamal, tanıtımı yapılan Türk lezzetlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tadım etkinliğinin devamı olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla düzenlenen gala yemeğinde de Birleşik Arap Emirlikleri ile çevre ülkelerden iş insanları ağırlandı. M

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan ASHİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Arabistan yarımadasındaki ülkeler, Doğu Afrika, Asya’nın batısı ve güneyi için stratejik konumda bulunan Dubai’de Türk mutfağını tanıtarak ihracatı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Ali Can Yamanyılmaz, “Birleşik Arap Emirlikleri yıllık 5,51 milyar dolar düzeyinde gıda ithalatı gerçekleştiriyor. 2020 yılı verilerine göre bu ülkede tarımsal ürün ve hayvansal gıdada 3,39 milyar dolarlık, işlenmiş tarım ürünlerinde 2,12 milyar dolarlık pazar bulunuyor. 9,7 milyon nüfuslu Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki geçen yıl elde ettiğimiz tarımsal ürün ve hayvansal gıda ihracat değeri yaklaşık 354 milyon dolar oldu. Amacımız ülkemizin tüm tarım ve gıda ürünlerini Dubai üzerinden tüm Arap dünyasına daha fazla ihraç etmektir. Bu hedef doğrultusunda düzenlediğimiz Türk Gıdası Tadım Etkinliği’nin ihracatçılarımıza büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.