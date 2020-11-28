Hem eşya kaybeden ve bulan bireylere hem de bu eşyaları bulan işletmelere hizmet veren Bulundum şirketinin kurucusu Başak Uluca Tuncel, kaybolan eşyaları kolaylıkla sahiplerine ulaştırmak için web tabanlı bir yazılım hizmeti sunduklarını söylüyor.

Aram Ekin Duran

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Yurtdışında bulunan işletmelere de aynı hizmeti vermek istediklerini vurgulayan Tuncel, “Gerekli alt yapımız hazır, ekibimizi büyüterek stratejik olarak önemsediğimiz bir ülkede 2021’de hizmet vermeye başlamayı hedefliyoruz” diyor.

Türkiye’de her yıl havalimanları, havayolları, toplu taşıma, oteller, alışveriş merkezleri, hastaneler ve müzelerde milyonlarca eşya kayboluyor. Bu eşyaların yüzde 80’ninden fazlası bulunuyor ancak sadece yaklaşık yüzde 10’u sahiplerine kavuşuyor. Bu alanda yeni bir girişim olan Bulundum, eşya kaybeden bireylerle bu eşyaları bulan işletme ve kişileri dijital bir platformda buluşturuyor.

Şirketin kurucusu Başak Uluca Tuncel, 2019 yılındaki “Türkiye’nin Kadın Girişimcileri” yarışmasında Gelecek Vaadeden Kadın Girişimci kategorisinde finalist olarak yarışmış başarılı bir girişimci. Tuncel ile şirketinin hizmetlerini ve gelecek planlarını konuştuk

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Herkes gibi benim de bir çok kayıp eşya hikayem var. Özellikle anne olduktan sonra daha fazla eşya kaybetmeye başladığım bir dönem oldu. Teknolojinin hayatımızın hemen her alanını kolaylaştırdığı bir zamanda, neden kayıp eşya tecrübesini kolaylaştıran bir yol yok diye düşünerek, bu fikri hayata geçirmeye karar verdim ve Bulundum ile kayıp eşya süreçlerini dijitalleştirerek, hem eşya kaybedenler, hem eşya bulanlar için hayatı kolaylaştırarak değer yaratan bir platform oluşturduk.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Bir platform olarak hem eşya kaybeden ve bulan bireylere hem de bu eşyaları bulan işletmelere hizmet sunuyoruz. Bulundum işbirliği yaptığımız işletmelere kendilerine ait mekanlarda kaybedilen veya unutulan eşyaları zahmetsizce yönetmeleri ve bu eşyaları kolaylıkla sahiplerine ulaştırmaları için web tabanlı bir yazılım hizmeti sağlıyor.

Bulundum ile işletmeler buldukları eşyaların kaydını oluşturur; misafirler tarafından yapılan kayıp/unutulan eşya bildirimlerini yönetir; kayıp eşya bildirimlerini buluntu eşyalar ile eşleştirir; misafirler ile olan iletişimi sağlar; ihtiyaca göre depo takibi yapabilir, ve eşyaları sahiplerine kargolayabilirler. Kayıp eşya sahipleri işletmelerde kaybettikleri eşyaları için zamanında, ilgili ve kaliteli bir hizmet almayı bekler.

Bulundum ile işletmeler kayıp eşya süreçlerini dijitalleştirerek sadece bir kaç tıkla müşterilerine beklentilerinin ötesinde kolaylıklar sağlıyorlar. Bu da memnuniyet ve sadakati pekiştiriyor. Pek çok işletme için kayıp eşya yönetimi manuel, zahmetli ve maliyetli -personel giderlerinden depolamaya, kayıp eşya birimleri birer maliyet merkezi.

Biz Bulundum ile işletmeler için kayıp eşya yönetimini kolaylaştırarak etkili hizmet sunmalarını sağlıyoruz. Teslimat oranları ve verimlilik artarken, operasyonel maliyetler ilave iş yükü olmadan ciddi anlamda azalıyor. Eşya kaybedenler Bulundum ile her yerden, günün her saatinde kolayca kayıp eşya bildiriminde bulunup tüm süreci tek bir noktadan stressiz şekilde yönetiyorlar.

Eşya sahibi eşyanın kaybolduğu yerden emin değilse veya nasıl başlayacağını bilmiyorsa bile, yapacağı tek bir bildirimle ilerleyebiliyor. Kayıp eşya bildirimleri anında eşyayı bulana ulaşıyor ve onay ve teslimat süreci hızlıca tamamlıyor. Sadece bir kaç tık ile dakikalar içinde eşyanın Bulundum’un anlaşmalı kargo firması ile adrese kargolanmasını sağlayabiliyorlar. Hem de dünyanın her yerine. Günlerce sürebilen, pek çok telefon görüşmesi ve email trafiği gerektiren belirsiz ve zorlu süreç platformu kullanan herkes için kolaylaşıyor ve herkes zamandan kazanıyor.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Bulundum olarak hedefimiz kayıp eşya denince akla gelen tek merkezi referans noktası olmak. Bu hedefe yönelik pazarlama, satış ve farkındalık çalışmalarımız artarak devam edecek. Bulundum daha fazla kayıp eşyayı sahiplerine ulaştırarak aslında önemli bir miktarda ekonomik israfa da engel olmakta. Artan teslimat oranlarına ragmen sahiplerine teslim edilemeyen eşyaların çeşitli yardım kuruluşları ile birlikte çalışarak ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmasına aracılık edecek bir projemiz var.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Varsa, hangi ülkeler? Yurtdışında büyüme hedefiniz nedir?

Havalimanı, otel vb.yerlerde eşyalarını kaybeden yabancı misafirlerimiz Bulundum üzerinden eşyaları ile ilgili bildirimde bulunup adreslerine kargolatabiliyorlar. Bugüne kadar aralarında ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, İşviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, Katar, ve BAE’ninde bulunduğu ülkelerde pek çok kayıp eşya sahibi Bulundum ile eşyalarına kavuştular.

Bu tabi ülkemizde unutulan eşyaların yurtdışına ulaştırılması hizmeti. Bulundum’un önceliklerinden biri de yurtdışında bulunan işletmelere aynı hizmeti verebilmek. Gerekli alt yapımız hazır, ekibimizi büyüterek stratejik olarak önemsediğimiz bir ülkede 2021’de hizmet vermeye başlamayı hedefliyoruz.

Türkiye’de genelde hangi eşyalar kaybediliyor? Bölgeden bölgeye değişiklik oluyor mu?

Bulundum’un mevcut müşteri portfoyu havalimanları, oteller, alışveriş merkezleri ve yeme-içme mekanlarından oluşuyor. Bulunan eşyalar müşterimizin sektörüne göre değişiklik göstermekte. Mesela havalimanlarında daha çok saat, kimlik, gözlük, telefon ve takı gibi eşyalar bulunurken, otellerde giyim eşyaları, şarj aleti, gibi eşyalar unutulmakta. Bölgesel değişiklikten çok işletme türüne göre değişik gözlemliyoruz.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor? Salgının ekonomideki olumsuz etkilerine karşı nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Bulundum virüs salgınından iki şekilde etkilendi. Bizim için otellerde Bulundum’un yaygınlaşması öncelikliydi ancak turizmdeki yavaşlama ile otellerde büyüme hedeflerimizi revize ettik. Bununla beraber insanların eşyalarına kargo yoluyla kavuşmalarına olanak sunmamız eşya sahiplerine güvenli ve kolay bir seçenek oldu.

İşletmeler de misafirlerinin rahatı ve güvenliği için bizimle çalışıp eşyaları sahiplerine kolaylıkla ulaştırabiliyorlar. Dijital araçların kullanımı da salgın sürecinde kısa zamanda daha da benimsendi ve Bulundum’un kişiler ve işletmeler tarafından adaptasyonunu kolaylaştırdı.

2020’yi ne kadarlık bir büyüme ile kapatmayı hedefliyorsunuz?

2019’da Sabiha Gökçen Havalimanı ile başlayan kurumsal hizmetlerimizi bugün 6 büyük kurumsal firmanın 70’den fazla mekanında sunuyoruz. Salgın ile aylarca duran hareketliliğe rağmen kargo sayılarımızı 10 kat artırma yolunda ilerliyoruz. Sistemimiz üzerinden yapılan kayıp eşya bildirimleri 100 bini, kayıtlı bulunan eşya sayımız ise 150 bini geçecek. İlerleyen aylarda yakaladığımız bu ivmenin devam edeceğini öngörüyoruz.