3D yazıcı alanında Türkiye’nin lider şirketleri arasında yer alan Zaxe, aralarında KVK, Nevzat Aydın ve Muzaffer Akpınar’ın bulunduğu bir grup yatırımcıdan 8 milyon TL yatırım aldı. Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, “Pandemi nedeniyle yavaş ilerleyen sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ve Seri B yatırım turumuz ile Amerika pazarına da güçlü bir giriş yapmayı planlıyoruz” diyor.

Burcu Tuvay

btuvay@ekonomist.com.tr

En son teknolojilerle üretilen yenilikçi ürünleriyle 3D yazıcı alanında Türkiye’nin lider şirketleri arasında yer alan Zaxe, aralarında KVK, Nevzat Aydın ve Muzaffer Akpınar’ın bulunduğu bir grup yatırımcıdan 8 milyon TL yatırım aldı. Alınan bu yatırımla eğitim ve sanayi sektöründe kullanılan Zaxe 3D yazıcılarının geliştirilmesi ve iki yıldır AR-GE çalışmalarını tamamladıkları bireysel kullanıcılara yönelik yeni 3D yazıcı modellerinin Türkiye ve dünya pazarına sunulmasını hedefleniyor.

Zaxe, 2015 yılında yerli ve milli 3D yazıcı üretmek hayali ile Baki Gezgen ve Aydonat Atasever tarafından kuruldu. İkili Zaxe markası ile ilk ürünleri X1’i 2016 yılında piyasaya çıkarmayı başardı. Bu model hali hazırda 400’den fazla eğitim kurumunda kullanılıyor.

Zaxe, 2017 yılında Keiretsu Melek Yatırımcı grubundan aldığı destek ile üretim ve AR-GE çalışmalarına hız vererek, yeni modelleri ile eğitim kurumlarına ek olarak, KOBİ ve sanayi kuruluşlarına uygun Z serisi modellerini satışa sundu.

2019 yılında Genel Müdür Emre Akıncı’nın takıma katılması ile firma çok başarılı olduğu B2B segmentine ek olarak B2C’yi de hedefine aldı ve dört yeni modelle geliştirdiği ürün gamını Türkiye pazarına ek olarak dünya pazarına da sunmak için çalışmalara başladı.

Emre Akıncı, “İngiltere, Almanya ve CIS ülkelerinden Rusya başta olmak üzere bunlar hedef pazarlarımız. Pandemi nedeniyle yavaş ilerleyen sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ve Seri B yatırım turumuz ile Amerika pazarına da güçlü bir giriş yapmayı planlıyoruz” diyor.

Akıncı, sorularımızı şöyle yanıtladı:

3D yazıcı pazarının Türkiye’de geldiği noktayı değerlendirir misiniz?

Türkiye’de pazarın 30 milyon dolar seviyesinde olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Çin’den yapılan alımların ölçümlenememesi sebebiyle net rakamlara ulaşmak kolay olmamaktadır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2019 yılındaki ‘Üç Boyutlu Yazıcılar’ çalışmasına göre 2023 yılında Amerika’daki 3D pazarının 23 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bu orana bakıldığında Türkiye’deki pazarın her yıl katlanacağını öngörmek mümkün. Ülkelerin üretim ekonomisi için stratejik öneme sahip olan 3D yazıcı sektörü ülkemizde ve dünyada çok hızlı büyüyor. Zaxe, geliştirdiği yerli ve milli 3D yazıcılar ile Türkiye ekonomisine gerek yurtdışına bağımlılığının azaltılması gerekse stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılmasına büyük bir fayda sağlayacak.

Bu konuda ne gibi adımlar atacaksınız?

Aldığımız yatırım ile üretim kapasitesini artırarak, tüm ev ve okullarda bireysel kullanıcılar tarafından kolaylıkla kullanılabilecek yeni nesil 3D yazıcılarımızı tüm Türkiye’ye sunmaya hazırlanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, 3D yazıcıların ülke geneline yayılmasında ve kolay erişilebilir olmasında yatırımcılar arasında yer alan KVK’nın Türkiye’ye yayılmış satış ve teknik destek ağının çok büyük rolü olacak.

2020 yılını ne kadarlık ciro ile tamamladınız? 2021 hedefinizi öğrenebilir miyiz?

2020 yılını yaklaşık 8 milyon TL ciro ile tamamladık. Bu yıl pandemi sürecinin piyasalara etkisini AR-GE departmanımıza yaptığımız yatırımlar ile değerlendirerek, 2021 yılına ürünlerimizi geliştirmiş bir şekilde başlamayı hedefledik. 2021 yılında ciromuzu, hem yurtiçinde hem de yurtdışında en az dört yeni ülkede aktif satış ağı oluşturarak büyüteceğimize inanıyoruz.

Yurt dışına yönelik planlarınız, odaklandığınız ülkeler hakkında bilgi verir misiniz?

İngiltere, Almanya ve CIS ülkelerinden Rusya başta olmak üzere bunlar hedef pazarlarımız. Pandemi nedeniyle yavaş ilerleyen sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ve Seri B yatırım turumuz ile Amerika pazarına da güçlü bir giriş yapmayı planlıyoruz.

Zaxe olarak sektörde ne gibi farklılıklar yarattınız?

3B yazıcılar önceki yıllarda genel olarak kullanımı zor ve birçok parametrenin ayarlanması gereken cihazlardı. Biz yazılım ve donanımızı kullanımı kolay bir hale getirdik. Bulut teknolojisi ve WiFi’yi 3B yazıcılarımıza ekleyerek uzaktan baskı alma imkanı sağladık. 3B yazıcılarımızın yazılımını, donanımını ve tasarımını tamamen kendi bünyemizde yaparak çok daha kaliteli baskı sonuçları alınmasını sağladık. Tüm bu başarılı adımların sonunda Türkiye’de 400’den fazla eğitim kurumu da bizim 3B yazıcılarımızı satın alarak öğrencileri ile bu teknolojiyi tanıştırdılar.

Yeni bir yatırım turuna çıkmayı planlıyor musunuz?

Bu yatırım turu sonunda planladığımız yeni ürünlerimizi 2021 yılında önce Türkiye pazarına daha sonra da belirlediğimiz hedef ülkeler ile yurtdışı pazarlara sunmayı planlıyoruz. 2021 yılında pandemi süreci veya benzer engeller izin verirse senenin ikinci yarısında hedeflerimizi tutturmuş bir şekilde Seri B yatırım turumuza başlayacağız. Seri B yatırım turunda hem yurt dışındaki ilgili fonlar hem de bu marketlerdeki 3B büyük oyuncular ile işbirliği yapmak hedefimiz.

Dört farklı model

Kullanım alanının genişlemesiyle birlikte şu anda 400’ün üzerinde eğitim kurumunun yanı sıra çok sayıda farklı sektörden kuruluşa 3D yazıcı çözümleri sunan Zaxe’nin xlite, X2, Z1 ve Z1+ olmak üzere dört adet 3D yazıcı modeli bulunuyor. 3D yazıcılarla birlikte Türk yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen xDesktop yazılımı ücretsiz olarak veriliyor. Gelişmiş özellikleri ve kullanım kolaylığı ile rakip yazılımlardan farklılaşan xDesktop, daha önce hiç 3D yazıcı kullanmamış tüm kullanıcıların üç adımda kolayca baskı alabilmelerine olanak