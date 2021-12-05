Almanya’daki Türk girişimci Süleyman Ceyran’ın kurduğu Raceplast firması, mühendislik plastikleriyle sektörde kalite ve hizmeti aynı anda sunmayı hedefliyor. Ceyran, salgın koşullarına rağmen büyümeyi başardıklarını belirterek, “Geçen ay Hollanda’da açtığımız satış ofisinin ardından, Fransa, Belçika ve Türkiye için de hazırlıklarımız sürüyor” diyor.

KOBİ Girişim Kasım 2021 tarihli sayıdan

Girişimci Süleyman Ceyran‘ın 2007’de kurduğu Raceplast firması, Almanya’da hızla büyümeye devam ediyor. Geçen aylarda Türkiye pazarında da yer alacağı açıklanan firma mühendislik plastiklerindeki uzmanlığını kullanarak kalite ve hizmeti aynı anda sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç girişimci Ceyran 2021’de siparişlerin yüzde 80 arttığı bilgisini paylaşırken, 2022 yılı için büyüme beklentilerin ise en az yüzde 20 olduğunu söylüyor.

Bu yıl 500 bin euro makine yatırımı yaptıklarını ifade eden Ceyran, 2021 performansları ile gelecek seneki hedeflerini şu sözlerle değerlendiriyor:

Şirketin salgın dönemi etkilerinin yoğun olarak görüldüğü 2020 ve 2021’de de büyümeyi sürdürdüğünü vurgulayan Ceyran, “Pandemi koşullarının çok ağır olduğu 2020’de bile sipariş sayımızın yüzde 10 arttığını görüyoruz. 2021’de ise bu oran yüzde 80’i geride bırakmış durumda.

Bu ciddi artışların da verdiği güçle ilk satış ofisimizi eylül ayında Hollanda’da kurduk. Şimdi Fransa, Belçika ve Türkiye’de satış ofislerimiz için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor” diye konuşuyor.

2022’DE EN AZ YÜZDE 20 BÜYÜME

Salgın döneminde birçok küçük, orta ve büyük ölçekli firmanın küçülmek zorunda kaldığını ile getiren Süleyman Ceyran, “Bizim-se 2020 ve 2021 yılları ciromuz her sene için yüzde 30’luk bir gelişme gösterdi.

Bununla birlikte bu yıl içinde yeni makine yatırımları için yaptığımız 500 bin euroluk yatırımı ile 2022’deki üretim kapasitemizi de büyük oranda artırmış olacağız” diyor.

Sadece makine yatırımları değil, otomasyon sistemlerini de güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ceyran, şöyle konuşuyor: “Gelişmiş sanayi robotlarının fabrikalarımızda yerini alması için görüşmelerimiz sürerken, Türkiye’de kurmak istediğimiz fabrika projemizi de ilerletmek istiyoruz.

Almanya’da başarı elde etmiş bir firma olarak, amacımız sadece burada sınırlı kalmak değil. İhracat bizim için çok önemli bir alan.

2020’de ihracat oranımız yüzde 8’ken, bu sene yüzde 12’ye çıkardık. 2022 için büyüme hedefimiz şu an için yüzde 20 ve bu oranın çok daha üstüne çıkma hedefiyle ben ve tüm arkadaşlarım çalışmayı sürdürüyoruz.”

“TÜRKİYE’YE DAHA ÇOK ODAKLANACAĞIZ”

Türkiye’yi yaklaşık 15 yıldır takip ettiğini ve Türkiye pazarında çok büyük potansiyel gördüğünü anlatan Ceyran, “2022’de Türkiye bir ofis açmayı planlıyoruz. Gerekli personel ve altyapı hazırlıklarının ardından 2023’te Türkiye’de gıda, içecek, otomotiv ve savunma sanayisine hizmetlerimizi sunmayı hedefliyoruz” diyor.

“İKLİM DOSTU OLARAK BÜYÜYECEĞİZ”

“Geçtiğimiz ağustos ayında yayımlanan Birleşmiş Milletler’e bağlı Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporu dünya için kırmızı alarm verdi. Biz de Raceplast olarak tesislerimizde çevre dostu olmaya son derece özen gösteriyoruz. Geri dönüşüm bizim için çok önemli.

Kullandığımız malzemelerin artıkları plastik üreticilerine geri dönüşüm olarak geri gidiyor. Elektriğimizin büyük bir kısmını güneş enerjisinden tedarik ediyoruz. Bununla birlikte şirket araçlarımızı da elektrikli olanlarla değiştirmeyi planlıyoruz. Özetle, sürdürülebilir ve iklim dostu büyümeyi önceliklerimiz arasında sayıyoruz.”