Bankacılık ve veri yönetimi çözümleri alanında faaliyet gösteren GTech, 2020’yi yüzde 40 büyümeyle ve 85 milyon TL ciroyla tamamlamayı hedefliyor. GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya, 2021’de finans ve bankacılığa yönelik ürün portföyüne yatırım yapacaklarını söylüyor.

Cren Oral Balaban

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KOBİ Girişim Kasım sayısından

“2021’de Almanya ofisimizi açarak Avrupa’ya hizmet vermeyi planlıyoruz” diyen Taşkaya, üç yılda toplam gelirlerinin 3’te 1’ini kendi ürünlerinden elde etmeyi amaçladıklarının da altını çiziyor.

GTech, 2000’den bu yana veriden değer yaratma hedefiyle müşterilerine yaratıcı ve katma değerli hizmetler sunuyor. Bankacılık ve veri yönetimi çözümleri olmak üzere iki ana başlıkta hizmet sunan şirket, hem kendi ürünlerini geliştiriyor hem de büyük teknoloji şirketlerinin sağladığı çözümlerin, özelleştirilmiş şekilde uygulanmasını sağlıyor.

GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya, 2011’de teknokent bünyesinde AR-GE faaliyetlerine başladıklarını, cironun yüzde 7’sini AR-GE’ye ayırdıklarını kaydediyor.

Taşkaya, “2021’de finans ve bankacılık sektörüne yönelik sun ürün portföyümüzü zenginleştireceğiz” diyor. Çözümlerini Körfez Bölgesi ve Güney Asya’da da sunabilmek için ilk çeyrekte Pakistan ofisini açan şirketin 2021’de radarında ise Avrupa var.

Mine Taşkaya ile GTech’in yeni dönem iş ve yatırım planlarını konuştuk.

GTech’i tanıyabilir miyiz?

2000’de kurulan GTech, farklı iş alanlarında uzmanlaşmış danışman kadrosuyla teknolojik gelişmeleri takip eden, veriden değer yaratmak için müşterilerine kaliteli, yaratıcı ve katma değerli hizmetler sunan İstanbul merkezli bir veri teknolojisi şirketi. Müşterilerimiz arasında birçok banka ile sigorta, otomotiv, enerji, sağlık, turizm, kamu ve perakende şirketi yer alıyor.

Hizmetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Hizmetlerimizi iki ana başlıkta tanımlıyoruz. Bankacılık çözümleri alanında uçtan uca bir bankanın bütün ihtiyaçlarını karşılayan Symphony Banking (Ana Bankacılık Çözümü), Magic Reports (Yasal Raporlama Çözümü), Smartbank (İleri Analitik Çözümü), Profit 4.0 (Kârlılık Analizi Çözümü) ve Moody’s Analytics çözümlerini sağlıyoruz. Veri yönetimi çözümleri kapsamında ise Büyük Veri ve İleri Analitik, Veri Ambarı ve İş Zekâsı, Veritabanı ve Sistem Yönetimi, Bütçe Planlama ve Finansal Konsolidasyon (EPM) hizmetleri ve çözümleriyle varız.

KOBİ’lere özel ürünleriniz var mı?

Dijital olarak dönüşümünü belirli bir seviyeye getirmiş ve veriyi analiz etme, veriden değer yaratma ihtiyacı olan şirketlere yönelik çözümümüzü KOBİ’lerin de kullanımına sunduk. Wiseboard Retail ürünüyle perakende sektöründeki KOBİ’lerin sektör tecrübesinden faydalanarak hazırladığımız dashboad çözümünü çok kısa sürede kurup kullanmasını sağıyoruz. Ayrıca bütçe planlamayı çok basit ve kolay hale getiren EPLAN ürünümüzle KOBİ’lere odaklanıyoruz.

Sistem nasıl işliyor?

Hem kendi ürünlerimizi geliştiren hem de Oracle, Microsoft, Striim, Moody’s gibi büyük teknoloji şirketlerinin sağladığı çözümlerin müşterilerimize özelleştirilmiş şekilde uygulanmasını sağlayan bir modelde çalışıyoruz. Partneri olduğumuz teknoloji şirketlerine ait ürünlerin lisans satışı, proje uygulaması, danışmalık hizmetleri, kendi ürünlerimizin lisans ve proje satışına dayalı bir gelir modelimiz var.

GTech için 2019 nasıl bir yıl oldu?

2019, önemli yatırımlar yaptığımız ve yeni iş ortaklıklarına imza attığımız bir yıldı. ‘Büyük Veri’ alanında DataStax ve risk analitiği konusunda Moody’s Analytics ile çalışmaya başladık. 2019’da finans sektörüne yönelik sunduğumuz çözüm portföyümüzdeki ana bankacılık ürünümüzün ilk satışını gerçekleştirdik. 2020’nin ilk yarısında da projeyi canlıya aldık ve müşterilerimiz çözümümüzü kullanmaya başladı. Yılı 61,3 milyon TL ciroyla tamamladık.

2020 nasıl geçiyor?

2019’da Güney Asya ve Körfez bölgesini hedefleyerek Pakistan’da ilk yurtdışı ofisimizi açma kararı aldık ve 2020 ilk çeyrekte bu kararımızı hayata geçirdik. Pandemi sürecinde karantina kararının ertesi gününde tüm çalışanlarımız uzaktan çalışabilir duruma gelmişti. Haziran ayına kadar tüm ekiplerimiz evden çalıştı ve işlerimizi aksatmadan yönetmeyi başardık. Ayrıca mart ayından bu yana ekibimize yeni katılan kişilerle GTech ailesi yüzde 10 büyüdü.

2020 sonu planlarınız nasıl şekilleniyor?

Pandemiden önce 2020 hedefimizi yüzde 40 büyüme olarak belirlemiştik. Buna paralel ilerleme kaydediyoruz. Yılsonunda yüzde 40 büyüme hedefimizi tutturacağımızı gözlemliyor, 2020’yi 85 milyon TL ciroyla kapatmayı planlıyoruz. İlk çeyrekte Körfez Bölgesi ve Güney Asya’da çözümlerimizi sunabilmek için Pakistan ofisimizi açtık. 2021’da Almanya ofisimizi açarak Avrupa’ya hizmet vermeyi hedefliyoruz

2021 için yatırım planlarınız neler?

2021’de finans ve bankacılık sektörüne yönelik sunduğumuz ürün portföyümüze yatırım yapacağız. Bu yatırımlarla Symphony Banking uygulamasında partner ekosistemiyle daha da zengin bir çözüm portföyü sunmayı hedefliyoruz. İlk hedefi Türkiye ve Avrupa’ya hizmet vermek olan 7/24 izleme, destek ve bakımı kapsayan, büyük veride müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yönetilen hizmetleri devreye alacağız.

AR-GE’de neler yapıyorsunuz?

2011’de teknokent bünyesinde AR-GE faaliyetlerimize başladık. 2017’de yerinde AR-GE merkezi olduk ve yatırımlarımıza hız kazandırdık. Ciromuzun yüzde 7’sini AR-GE’ye ayırıyoruz.

Özellikle büyük veri teknolojilerinde, finans ve bankacılık çözümlerimizde mevcut ürünlerimize ve yeni ürünlere yatırım yapmaya devam ederek buradaki gelirlerimizi artırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki üç yılda toplam gelirlerimizin 3’te 1’ini kendi ürünlerimizden elde eder hale gelmeyi hedefliyoruz.

“YASAL RAPORLAMA İHTİYACINI KARŞILIYORUZ”

“Tüm bankacılık gereksinimlerini tek noktada birleştiren, kolay entegrasyon yeteneği olan ve müşteri odaklı işleyen Symphony Banking isimli ana bankacılık uygulamasını, orta ve küçük ölçekli bankalara işletim maliyeti düşük bir alternatif olarak sunuyoruz.

Symphony Banking ile yurtiçi devlet kurumlarına sunulması gereken yasal raporlama ihtiyaçları karşılanıyor. Bu çözümü kullanan banka iş süreçlerini gereksinimlerine göre değiştirebilir, yeni süreçler tasarlayabilir. İleri analitik ve çok boyutlu kârlılık çözümlerimizi bankacılık

“ÖĞRENCİLERİ SEKTÖRE KAZANDIRIYORUZ”

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER

2014’ten bu yana ücretsiz yürüttüğümüz özel projemiz GTech Akademi ile bir aylık ücretsiz eğitimler sunuyoruz. Öğrencileri yeni nesil teknolojileri kullanmayı da öğreterek sektöre kazandırıyor ve ekosisteme yetişmiş insan kaynağı sağlıyoruz.

Genç mühendisler temel mühendislik eğitimlerinin yanı sıra yeni nesil teknolojileri uygulamalı olarak öğreniyor, tam donanımlı hale geliyor.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA EĞİTİMLER

Akademimizin eğitimleri her yıl fiziksel sınıf ortamında gerçekleşiyordu ancak bu yıl pandemi süreci nedeniyle altyapımızı online olacak biçimde düzenledik.

GTech Akademi 2020 Programı’nın 51 katılımcısı büyük veri, iş zekâsı, yapay zekâ, makine öğrenmesi, veri ambarı, veritabanı, ileri analitik, kurumsal performans yönetimi gibi alanlardaki eğitimlerini eylül ayının ortasında tamamladı.

GTech Akademi’de eğitim alan gençlerin yüzde 75’i birkaç ay içinde iş bulabiliyor. Bugüne dek programımıza dâhil olan gençler arasından 49 kişiyi GTech’te istihdam ettik.