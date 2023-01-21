Bir araştırmaya göre 2022'de girişimlerin başarısız olmasının 3 büyük nedeni

ABD'de yapılan bir araştırma 2022 yılında girişimlerin başarısız olmasına yol açan en büyük 3 nedeni sıralıyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilere göre, yeni işletmelerin kabaca %20′si ilk yıllarında başarısız oluyor. Küçük işletmeler için faturalama yazılımı yapan Skynova, Kasım 2022′de 492 startup kurucusuyla anket yaptı ve 2022′deki startup başarısızlıklarının ardındaki en yaygın nedenleri inceleyen bir çalışma ortaya çıktı. CNBC'nin aktardığı araştırmaya göre ABD'de girişimlerin 2022'de başarısız olmasının en öneli nedenleri şöyle:

1-Finansman veya yatırımcı eksikliği: Çalışma, CB Insight’ın verilerine göre 2022′deki girişim başarısızlıklarının %47′sinin finansman eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor; bu oran, 2021′de aynı nedenle başarısız olanların neredeyse iki katı.

2-Nakitin bitmesi başarısızlıkların %44′ünün arkasındaki sebepti. Bu, zayıf finansal planlamanın bir sonucu da olabilir. Yakın tarihli bir Crunchbase raporuna göre potansiyel durgunluk korkularının Kuzey Amerika’daki yeni girişimlere yapılan yatırımlar 2022′de bir önceki yıla göre %63 oranında düşmesine neden olmuş.

3- Devam eden Covid-19 salgınının etkisi; Başlangıçtaki ​​başarısızlıklarının %33′ü, pandeminin iş dünyası ve daha geniş ekonomi üzerindeki geniş kapsamlı etkilerinden kaynaklanıyor. Ancak bu orana bir önceki yıla göre düşmüş.