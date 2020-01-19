Çevre ve sağlık alanına odaklandık
Düzce Teknopark, Pakistan’ın Comsats Üniversitesi ve Çek Cumhuriyeti’nin South Bohemia Üniversitesi ile teknoloji transferi konusunda işbirliği yaptı. Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Özkan Şahin, çevre ve sağlık alanında ticarileşme potansiyeli olan ihtisaslaşma programı ile iş modeli geliştirme ve doğrulama, mevcut pazar payını büyütmek, pazar stratejisi geliştirmek gibi hizmetler verdiklerini söylüyor.
BURCU TUVAY
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Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, sekiz yıldır faaliyet gösteriyor. Şu anda yazılım, tarım, makine ve teçhizat imalatı başta olmak üzere birçok sektörden 32 firma Düzce Teknopark’ta AR-GE faaliyetleri yürütüyor.
Henüz yeni gelişmekte olan teknoparkta 1,1 milyon dolar ihracat gerçekleştiriliyor. 40 milyon TL ciro gerçekleştiren şirketler ağırlıklı olarak yazılım, çevre ve sağlık üzerine faaliyet gösteriyor.
Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Özkan Şahin, çevre ve sağlık alanında ticarileşme potansiyeli olan ihtisaslaşma programı ile iş modeli geliştirme ve doğrulama, mevcut pazar payını büyütmek, pazar stratejisi geliştirmek gibi hizmetler verdiklerini söylüyor.
Özellikle çevre ve sağlık alanına odaklandıklarını ifade eden Şahin, “Pakistan’ın Comsats Üniversitesi ve Çek Cumhuriyeti’nin South Bohemia Üniversitesi ile teknoloji transferi konusunda işbirliği yaptık.
Kuluçka firmalarının karşılıklı olarak iki ülkede ofis açabilmeleri, bu sayede farklı pazarlara ulaşabilmeleri ve bünyelerine görev yapan AR-GE personellerinin değişimi konularında karşılıklı işbirliği imzaladık” diyor. Şahin, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Düzce Teknopark’ta kaç şirket faaliyet gösteriyor? Şirketler ağırlıklı olarak hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?
Düzce Teknopark 2011 yılında kurulmasına karşın 2018 yılı ortasına kadar 15 firma ile prefabrike bir binada faaliyetlerini sürdürmekteydi. 2018 Mayıs ayında yeni binamıza taşınmamızla birlikte firma sayımızda yüzde 100’ün üzerinde bir artış meydana geldi. Şu anda yazılım, tarım, makine ve teçhizat imalatı başta olmak üzere birçok sektörden 32 firma Düzce Teknopark’ta AR-GE faaliyetleri yürütüyor.
Teknoparkınızda girişimcilere ne gibi destekler veriyorsunuz?
Ön kuluçka desteğimizde eğitimler, mentörlük desteği hizmetleri, iş fikrinin olgunlaştırılması, iş planı hazırlanması, iş fikri doğrulama çalışmaları, yatırımcı eşleştirme, çalışma alanları hizmetleri sağlıyoruz. Kuluçka hizmetlerinde de bunlara ek olarak, olgunlaşmış iş fikirlerinin, AR-GE çıktılarının ticarileşmesi, kamu fon kaynaklarına erişim, teknik alt yapı hizmetleri veriliyor.
Hızlandırıcı programda da kuluçka şirket sürecini tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan işletmelere ve üniversitemizin misyon projesi olan çevre ve sağlık alanında ticarileşme potansiyeli olan ihtisaslaşma programı ile iş modeli geliştirme ve doğrulama, mevcut pazar payını büyütmek, pazar stratejisi geliştirmek gibi hizmetler veriyoruz.
Kuluçka merkeziniz hakkında bilgi verir misiniz? Kaç start up bulunuyor?
Yeni hizmet binamız ile kuluçka merkezimizin de kapasitesini artırma imkanına sahip olduk. Mevcut durumunda 36 start up faaliyet gösteriyor. Yeni bir iş fikrine sahip olan herkese kapımız açık.
Yurtdışına yönelik ne gibi planlarınız var?
Uluslararasılaştırma kapsamında 2018 yılında Düzce Teknopark yönetim kurulu, Silikon Vadisi’ne vadisine giderek çalışmaları bizzat yerinde inceledi.
Ulusal başarıya sahip olan teknopark faaliyetlerine uluslararası destek sağlaması adına Pakistan’ın Comsats Üniversitesi ve Çek Cumhuriyeti’nin South Bohemia Üniversitesi ile teknoloji transferi konusunda işbirliği yaptık. Kuluçka firmalarının karşılıklı olarak iki ülkede ofis açabilmeleri, bu sayede farklı pazarlara ulaşabilmeleri ve bünyelerine görev yapan AR-GE personellerinin değişimi konularında karşılıklı işbirliği imzaladık.
Teknoparkınızı cazibe merkezi haline getirmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Firmalarımız için; eğitimler, bilgilendirme günleri, tecrübe paylaşımları etkinlikler ile bilgi, deneyim ve kaynaşmanın sağlanmasına katkı sunuyoruz.
Düzce’de kendilerine indirim ve avantajlar sağlayacak Teknokart projemiz bulunuyor. TÜBİTAK 1601 desteği ile desteklenen teknoloji transfer ofisimiz ile firmalara hizmet veriyoruz. Kapsül Kuluçka Merkezimiz ile 2016 yılından itibaren 78 projeye ön kuluçka ve kuluçka desteği verdik.
Çocuk Teknoparkı, adı altında marka tescilini de almış olduğumuz programımızda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine robotik, kodlama, laboratuvar, İngilizce, sanat tasarım, ilk yardım, güvenli yaşam gibi dersler ile üç yıldır bölgemizde yer alan öğrencilerimize farkındalık oluşturuyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek projesi ile Tasarım Prototipleme ve İnovasyon Merkezi kuruyoruz. Bununla bölgemizdeki sanayici ve girişimcilere prototipleme desteği vereceğiz.
Orta vadede kaç girişimciye ev sahipliği yapmayı hedefliyorsunuz?
Her yıl 15 yeni projeyi kuluçka programımıza dahil ederek ortalama 45-60 arasında yeni girişimciye destek verilecek.
Bu yıl ve önümüzdeki yıl yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?
Fiziki altyapımızın tamamlanması ile birlikte kurumsal planlamalara hız verilecek. Bu kapsamda bölgenin lokomotif sektörü konumunda olan ağaç endüstrisi, makine endüstrisi ve tekstil endüstrisine yönelik bölgesel projeler ve kümelenmeler hedefleniyor.
Ayrıca bölge sanayinin ihtiyacı olan alanda bir prototipleme merkezi de 2020 yılı içerisinde faaliyetlerine başlayacak. Üniversitenin misyon projesi olan sağlık ve çevre alanında hızlandırıcı program ile bölgenin ilgili alanda hızlandırıcı üssü olmasını hedefliyoruz.
ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERE YÜZDE 50 İNDİRİM
Düzce Teknopark’ta kira bedelleri metrekare başına 20 TL+ KDV. Ayrıca öğretim elemanlarını ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla Düzce Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren ve yeni faaliyette bulunacak olan öğretim elemanı firmalarına, öğrencilere ve çoğunluk hissesi öğretim elemanına ait şirketlerin kira bedeli metrekare ücretinde yüzde 50 indirim uygulanıyor, oyuncu konumunda.
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