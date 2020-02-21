Çocuklara özel marka yarattı - Ekonomist

Çocuklara özel marka yarattı
İki kardeş Yasemin ve Mehmet Oğralı, çocuk ürünleri pazarındaki potansiyeli görerek Junoo markasını yarattı. Yurtdışından eğlenceli ve teknolojik çocuk oyuncakları getiren girişimciler, 2020 sonuna kadar 10 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
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Bebek bezinden mama sandalyesine, tekstilden mobilyaya kadar pek çok alanı kapsayan bebek ve çocuk ürünleri dev bir ekonomi yaratıyor. Her yıl ortalama 1.3 milyon bebeğin doğduğu Türkiye’de pazar yaklaşık2 milyar dolara ulaşmış durumda.
Türkiye’de çocuk başına aylık harcama miktarı 40-60 dolar iken, yıllık harcama tutarı 480 ila 700 doları buluyor. Haliyle bu pazar potansiyeliyle pek çok girişimcinin ilgisini çekiyor.
İki kardeş Yasemin ve Mehmet Oğralı pazardaki potansiyeli görerek yatırım yapan iki kardeş Kendi çocuklarına eğitici ve eğlenceli oyuncak bulmakta zorlanan kardeşler buradaki boşluğu görerek Junoo’yu kurmaya karar veriyor. Junoo çocuklara yönelik eğitici ve teknolojik ürünlerin satıldığı bir internet sitesi.
Yaklaşık sekiz aylık bir araştırma sürecinin ardından Junoo’yu kurduklarını söyleyen Yasemin Oğralı, “Çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunacak ürünleri araştırmaya başladık. Tüm dünyadan Türkiye’de olmayan farklı ürünleri getirdik” diyor.
AKILLI MASA SAATİ VAR
Junoo da yetişkinlere yönelik farklı ürünler de var. Red Dot Design Awards ödüllü LaMetric Time akıllı masa saati de bunlardan biri. Bir WiFi ağına bağlanarak akıllı telefonunuzla masa saatinizi eşleştirebiliyorsunuz. LaMetric Time saati, takvimi, hava durumunu, e-postalarınızı, tweetleri, haberleri ve işiniz ile eviniz için gerekli olan tüm bilgileri gösteriyor.
Akıllı ev aletlerinizden gelen bildirimleri görmenize ve bir tuşla yönetebilmenize olanak sağlıyor. App Store ve Play Markette bulabileceğiniz uygulaması aracılığıyla yapacağınız ayarlamalar sonucu saatinizi kişiselleştirebiliyorsunuz.
HEDEF 100 NOKTAYA ULAŞMAK
Hali hazırda Junoo’da beş markanın 42 farklı ürünü satılıyor. Şimdilik yurtdışından distribütörlük alan girişimciler, kendi oyunlarını geliştirmeye hazırlanıyor. Patent için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Oğralı, kendi oyunlarını üretip dünyaya satmayı hedeflediklerini söylüyor.
Ürünler Junoo internet sitesinin yanı sıra Vakkorama, Beymen ve D&R mağazalarında satılıyor. 2020 hedefi 100 noktada ürünlerin satılmasını sağlamak. 2020 sonuna kadar 10 milyon TL ciro hedefi koyan şirket, yıl sonunda Ortadoğu pazarına açılmayı planlıyor.
Junoo’nun en popüler ürünlerinden biri akıllı sırt çantası Pix. Bu ürünün çok ilgi gördüğünü söyleyen Oğralı, “Bir kickstarter projesi olan akıllı sırt çantası Pix, telefonunuzla senkronize ettiğinizde yazı yazabilir, resim çizebilir, oyun oynayabilir ve kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Uygulamanın içinde bulunan hazır temaları kullanmanıza ve kendi tasarımınızı yaratmanıza olanak sağlar” diyor.
Pix akıllı sırt çantası 10.000mAH pil kapasitesine sahip bir powerbank ile yaklaşık yedi saat çalışıyor.
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