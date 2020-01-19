Evlilik sektöründe büyüme sürüyor
2019 yılında 13 milyar dolara ulaşan evlilik ve düğün sektörünün 2020 yılında yüzde 20 büyüme göstermesi bekleniyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
[email protected]
22 sektöre dokunan evlilik sektöründe büyümenin süreceğini söyleyen Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, “Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın en genç nüfusuna sahip olması dolayısıyla evlenen genç sayısı her yıl artıyor, düğün hazırlıkları sektöründe bir hareketlilik yaşanıyor ve pazar büyüyor” diye konuşuyor.
Türkiye’de evlenen çift sayısı yıllık 450 bin ve 600 bin arasında değişiyor. Ekonomik durgunluğa rağmen evlilik/düğün pazarı büyümeye devam ediyor. Üstelik sektör turizmden beyaz eşyaya, organizasyondan mobilyaya 20’nin üzerinde sektörün hareketlenmesini sağlıyor.
2019 yılında sektörün büyüklüğü 13 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. 2019 yılında yüzde 15 büyüyen sektörün 2020 yılında ise yüzde 20’lik bir büyüme göstermesi bekleniyor.
Son 10 yılda istikrarlı olarak büyüyen sektörde özellikle gelinlik, davet organizasyon ve düğün mekanı gibi alanlarda hızlı bir ilerleme görülüyor. Türkiye’de pazarın bu kadar hızlı büyümesinin öncelikli sebebi genç nüfus.
Uzun yıllardır evlilik sektörüne yönelik fuar düzenleyen Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, “Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın en genç nüfusuna sahip olması.
Dolayısıyla evlenen genç sayısı her yıl artıyor, düğün hazırlıkları sektöründe bir hareketlilik yaşanıyor ve pazar büyüyor. Saydığım nedenlerden ötürü, sektör krize rağmen büyümeye devam etti” diyor.
Pasta hızla büyüse de firma sayısı da çok arttığı için karlılıklar daralıyor. Her şeye rağmen bu sektör, birçok farklı sektörü içinde barındıran ve en az 22 sektörden oluşan bir çatı sektör olduğu için sektör yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.
GELİNLİK EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ
Evlilik sektöründe gelinlik en hızlı büyüyen kategoriler arasında yer alıyor. Son yıllarda gelinlik, başlı başına bir sektör haline gelmiş durumda. Şu an İstanbul’da 4 bin’den fazla gelinlikçi mevcut.
Ondan sonra gelen en önemli sektör ise düğün mekanları. Özellikle son dönemde İstanbul’da ciddi anlamda kır düğünü mekanı enflasyonu yaşanıyor. Totale bakıldığında İstanbul’daki düğün mekanı sayısı tüm Türkiye’nin toplamından daha fazla.
Bir de kına firmaları son dönemde oldukça ön plana çıkıyor. Artık çiftler düğün yapar gibi kına organizasyonu yapıyor ve kınaya en az düğün kadar önem veriyorlar.
Son yıllarda evlilik sektörün ihracat da son yıllarda artıyor. Özellikle Orta Doğu’ya çok fazla gelinlik ihracatı yapılıyor. Bir de bu yıl düğün ekipmanları konusunda büyüme var.
Avrupa ve Orta Doğu’daki düğün salonu ve düğün mekanlarının masa, sandalye, şamdan, abajur, çiçek, taht ve kına malzemeleri, aksuesuar, ses-ışık gibi pek çok malzemesi Türkiye’den gidiyor.
İhracatta önümüzdeki dönemde Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Lübnan, Irak, Filistin gibi ülkeler öne çıkıyor.
DÜĞÜN 150 BİN TL’YE ÇIKIYOR
2020 yılında düğünlerde öne çıkan en popüler trend ‘doğaya dönüş’. Bu nedenle firmalar daha doğal, ekolojik ve organik ürünlerle tüketicinin karşısına çıkıyor.
Bu sene evlilik için gereken ortalama bütçe; çifter yalnızca nikâh yapacaksa 50 bin TL, kına ve düğün gibi organizasyonlar da olacaksa 100 bin TL – 150 bin TL arasında değişiyor.
Didem Cılga, “Düğün organizasyonunun nasıl, nerede, kaç kişi yapılacağına göre bütçeler çok farklılık gösterse de son iki yılda ortalama 50 bin TL’lik bir artış olduğunu söylememiz mümkün” diyor.
Pazardaki bu potansiyel farklı alanlarda yatırımların hız kazanmasına neden oluyor. Fuarcılık da bunlardan biri. Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı’nın bu yıl 17-18 Ocak tarihlerinde 18’incisi düzenlenecek.
2019 yılında 2.5 milyar dolarlık bir hacim yaratan fuar, bu yıl 8 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek ve yaklaşık 120 firmanın katılacak. Evlilik Fuarı’nı 30 bin kişinin ziyaret etmesini bekleniyor.
Bu yıl bir katı tamamen toptan satış yapan firmalara ayırdıklarını söyleyen Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, “Fuara Avrupa ve Arap ülkelerinden ciddi sayıda düğün mekânı ve davet organizasyon firması bekliyoruz.
Almanya, Belçika, Hollanda, Suudi Arabistan, Lübnan, Irak, Mısır ve Kuveyt gibi ülkelerdeki sektör temsilcilerini fuara davet ettik. Mali olarak sektörün içindeki daralmayı bu yolla aşmayı hedefledik.
Yurt dışından inanılmaz bir ilgi var, çünkü Türkiye’de bu konuda üretim yapan firmalar Orta Doğu ve Avrupa’nın en uygun maliyetli, şık ve tasarım ürünlerini piyasaya sunuyor.
Ülke olarak bu konuda özellikle Avrupa’nın baş tedarikçisi konumundayız” diyor. Fuarın bu yıl ki konsepti modern insanın toprağa, ağaca yani doğal bir hayata olan özleminden doğan ‘doğaya dönüş’ konsepti olarak belirlendi.
Gençlerin dünyanın gidişatından duydukları endişenin de bir yansıması olan organik düğünlerin sayısının bu yıl da hızla artması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllardan devam eden konseptler ise vintage ve bohem olarak dikkat çekiyor. Cılga, özellikle son yıllarda ve bu yılda tercih edilen gelinlik modellerinde bohem esintileri gördüklerini söylüyor.
DÜĞÜN İÇİN YURTDIŞINDAN GELİYORLAR
Dünyada düğün sektörü 165 milyar dolar büyüklüğe ulaşıyor. Türkiye’de düğün sektörünün turizm içindeki payı yüzde 10. Ancak yapılan yeni yatırımlar ve yeni fikirlerle bu payın yüzde 20’lere çıkması bekleniyor.
Sektörde son dönemde yabancı düğünlerinin de sayısı artıyor. Özellikle İstanbul Boğazı Hattı, Antalya ve Bodrum’daki lüks otellerde düğün yapmak isteyenler yabancıların sayısı çoğalıyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de pek çok sektörü hareketlendiren Orta Doğulular, düğün turizminde de ilk sıralarda yer alıyorlar.
Ancak son zamanlarda en dikkat çeken talepler, İran ve Hindistan’dan geliyor. Birkaç sene boyunca Antalya, İstanbul ve Bodrum’da, özellikle Hint, Lübnan ve Rus düğünlerinin revaçta olacağını söyleyen Cılga, “Yabancı düğünlerinin ortalama bütçeleri 50 bin dolarla 200 bin dolar arasında değişiyor.
Ama tabii ki burada bir sınır yok. Milyon dolarlık çok sayıda düğüne şahit olmaya başladık. Özellikle Hint düğünleri bu anlamda en yüksek bütçeli olanları” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?