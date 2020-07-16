Geçirdiğimiz bugünler nedeniyle ekonominin çarkları oldukça yavaşlarken, yatırımlar da adeta durma noktasına geldi.

Birçok şirket yatırımlarını bir sonraki yıla devrederken, birçoğu da planlarını revize etmek zorunda kaldı.

Ancak girişimcilik ekosisteminde pandemiye rağmen yatırımların devam ettiğini görüyoruz.

Startups.watch verilerine göre, 2020’nin ilk çeyreğinde yatırım yapılan 27 şirketin ilk 10’u tüm yatırımların yüzde 91’inin sahibi oldu.

Yapılan yatırımların yüzde 78’i 1 milyon doların altında olurken, yüzde 4’ü 5-10 milyon dolar aralığında gerçekleşti. Yatırım alan girişimlerin faaliyet gösterdikleri alanlarda SaaS firmalarının yedi girişimle öne çıktığı görülüyor.

Yapay zeka odaklı girişimler beş girişimle ikinci sırada, retailtech ve pazar yeri girişimleri ise dörder girişimle üçüncü sırada yer alıyor. Biz de haberimizde pandemi sürecinde yatırım alan start up’ları ve büyüme planlarını mercek altına aldık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.