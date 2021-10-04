Avrupa Birliği (AB) birçok farklı konuda KOBİ’lere hibe programları düzenliyor. Ancak KOBİ’lerin bir kısmı ya bu programlardan haberdar olamıyor ya da nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyor.

KOBİ Girişim Eylül 2021 tarihli sayıdan

UFUK 2020 programı kapsamında INNOCOACH Projesi ile EIC Hızlandırıcı Programı için koçluk mekanizması kurmayı amaçlayan İMMİB, KOBİ’lerin AB fonlarından destek almasına öncü oluyor. 2,5 milyon Euro’ya kadar hibenin verildiği EIC Hızlandırıcı Programı’ndan daha fazla KOBİ’nin faydalanması için çalışmalar yürütülecek.

Türkiye’de, Ufuk 2020 programın kapsamında Koordinatör olan ilk ve tek birlik İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), öncü olduğu projelerle KOBİ’lerin geleceğine yön vermeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük sivil araştırma fonu UFUK 2020 programı kapsamında; INNOCOACH Projesi ile EIC Hızlandırıcı Programı için koçluk mekanizması kurmayı amaçlayan İMMİB, KOBİ’lerin AB fonlarından destek almasına öncü oluyor.

KOBİ’lere hizmet veren kurumlar arasında sinerji yaratmayı, firmaların proje yazma ve AR-GE kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında 2,5 milyon Euro’ya kadar hibenin verildiği EIC Hızlandırıcı Programı’ndan daha fazla KOBİ’nin faydalanması için yapılabilecek çalışmalar değerlendiriliyor.

Hem ülkemizden hem de AB’den projeye girdi sağlayan 51 firmanın desteğiyle geliştirilmesi gereken alanlar tespit ediliyor ve bu alanlardaki destek mekanizmasını geliştirmek adına çeşitli metodolojiler üzerinde çalışılıyor.

KÜRESEL OYUNCULUK HEDEFİ

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu, proje ile KOBİ’lerin küresel oyuncu olmasının amaçlandığını söylüyor.

Koçluk projesiyle KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek vererek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılmasını hedeflediklerini belirten Armağan Vurdu, böylece KOBİ’lerimizle ülkemiz adına küresel ticarette daha fazla yer edinmek ve onların küresel pazardan daha fazla pay almalarını sağlamayı amaçlandığını vurguluyor.

Vurdu, “Innocoach projemiz ile ihracatta, küresel iş birliklerinde elde ettiğimiz deneyimi KOBİ’lerin hizmetine sunarak, onlara Avrupa Birliği hibelerinden yararlanmaları için yol gösteriyoruz” diye konuşuyor.

NASIL İLERLENECEK?

Türkiye’nin mal ihracatının yüzde 37,2’sini gerçekleştiren sektörlerin çatı kurumu İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), çevre, yeşil üretim ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda proje fikri olan KOBİ’lere yüzde 70 oranında 2,5 milyon Euro’ya kadar destek sağlayan program kapsamında Avrupa’daki proje uygulamalarının incelenmesi, workshoplar düzenlenmesi ve ortak bir metodoloji hazırlanması adımlarını içeren koçluk programı geliştirmeyi öngörüyor.

Proje kampında, Kasım-Aralık 2021 döneminde 15 firmayı hedefleyen bir workshop gerçekleştirilmesi planlanıyor. Etkinlikte hem proje kapsamında oluşturulan metodolojilerin katılımcılarla paylaşılması hem de program kapsamında bu yıl ilk kez uygulanacak olan platform hakkında bilgi verilmesi ve uygulama çalışması yapılması planlanıyor.

Böylece İMMİB, üyelerine programdan katkı sağlayacak bir hizmet modeli geliştirerek küresel rekabette onların önünü açmayı hedefliyor. Vurdu, “Genel Sekreterlik olarak sektörlerimizin ülkemizde ve küresel anlamda gelişimi her zaman önceliğimiz oldu.

Innocoach projesi de bu hedefle yola çıktığımız, KOBİ’lerimizin EIC Accelerator programın dan daha fazla yararlanmasını sağlayarak onların küresel bir oyuncu olmalarını amaçladığımız bir proje oldu” diye konuşuyor.

MARKALAŞMANIN ÖNEMİ

Uluslararası destekler KOBİ’lerin küresel marka olması adına son derece önemli bir konu. Türkiye’den EIC Hızlandırıcı Programı’na başvuruların ve başarı oranlarının bugün için oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Vurdu, şu bilgileri veriyor:

“Hibe ve destekler sektörlerin gelişimi için son derece önemli. Özellikle uluslararası boyuttaki destekler KOBİ’lerin büyüyerek küresel bir marka olması adına son derece kritik. Programa ülkemizden yapılan başvuruların az sayıda olması KOBİ’lerin proje fikri geliştirme ve fikirlerini sunma noktasında daha sistematik bir desteğe ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Böyle bir destek bulamayan KOBİ’ler ar-ge çalışmaları ve yenilikçi ürünlerini pazara sunma noktasında kendi sermayelerini kullanmaya yöneliyorlar. Dolayısıyla, bu kısıtlı kaynaklarla hayata konan gelişim çabaları, şirketlerin potansiyelinin altında bir büyüme gerçekleştirmesi sonucunu doğuruyor.”

INNOCOACH koçluk projesi ile KOBİ’lerin Avrupa Birliği’nin onlara özel hazırladığı EIC Hızlandırıcı Programı’ndan yararlanmalarında yanlarında olduklarını belirten Vurdu, “Doğru yönlendirme ve projelerimizle daha çok KOBİ’nin hibelerden en yüksek oranda yararlanmasını böylece yatırımlarının birçoğunu ana finansman kaynağı yerine Avrupa Birliği hibeleriyle gerçekleştirmelerini sağlıyoruz” diye konuşuyor.

95,5 MİLYAR EURO’LUK BÜTÇEYE SAHİP

Ufuk 2020 Programı, AB Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi iş birlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin iş birliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen çok yıllı ve çok uluslu programlarıdır.

Bu programların sekizincisi, 2014-2020 yılları arasında tamamlanan Ufuk2020 Programı’dır. Program, 2021-2027 yıllarını kapsayan dönem için 95,5 milyar Euro’luk bütçeye sahip olup yeni dönemde Ufuk Avrupa adıyla anılıyor.