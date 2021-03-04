İnşaat, dış ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren İstanbul merkezli Maximum Group, 2020’de hedeflerine ulaştı. Bugüne kadar Antalya’da 11 satış organizasyonu gerçekleştiren şirket, pandemi nedeniyle ağırlığını diğer alanlara kaydırdı. Maximum Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekin Bayram, “Bu yıl daha çok ihracat ve inşaat sektörlerinde büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

KOBİ Girişim Şubat 2021 tarihli sayıdan

Temelleri 2010 yılında Bayram ailesi tarafından atılan Maximum Group; inşaat, dış ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteriyor. Züccaciye, ev dekorasyon ve ev tekstili alanında uluslararası ticarette uzmanlaşan grup; yurtdışındaki alıcıları Türkiye’deki üretici firmalarla buluşturan organizasyonlar düzenliyor.

Bugüne dek 11 başarılı organizasyona imza atarak, tatil ve ticaret konseptini fuar formatında birleştirip yeni bir iş modeli geliştirdiklerini ifade eden Maximum Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekin Bayram, “Yeni iş modelimiz ilk olarak Irak’ta 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz organizasyon ile başladı.

Sonrasında, ‘Vizyon Elit Fuarcılık’ şirketi adı altında kurumsallaşarak, fuarımızı Antalya’ya taşıdık. Süreç içerisinde, tedarikçilerimiz ve alıcılar tarafından büyük kabul gören, aranılan bir organizasyon haline geldik” diyor.

SICAK SATIŞ ORGANİZASYONU

Fuarlar daha çok yeni ürünlerin sergilendiği, kart alışverişinin yoğun olduğu tanıtım amaçlı organizasyonlar. Kendi iş modellerinin ise daha çok ‘sıcak satış organizasyonu’ olduğunu söyleyen Bayram, “Kesin alıcı ile doğru tedarikçileri buluşturan bir organizasyon yapıyoruz.

Biz aslında alıcılar ile tedarikçiler arasında güvene dayalı bir köprü kuruyoruz. Aynı zamanda her iki taraf için de finansal güvence sağlıyoruz” diye ekliyor.

Her yıl ihracat yaptığı ülkelerden alıcıları Antalya’ya getiren Maximum Group, düzenlediği organizasyonlarda Türkiye’nin plastik, cam, çelik, tekstil ve hediyelik eşya gibi sektörlerinin önde gelen firmalarını bir çatı altında alıcılar ile buluşturuyor. Öyle ki her yıl farklı organizasyonlarda 2 bine yakın alıcı, 500’e yakın yerli tedarikçi firma ile biraraya geliyor.

BÜNYESİNDE 4 ŞİRKET VAR

Bünyesinde Vizyon Elit Fuarcılık, Bay-net, Byart ve Maxqua olmak üzere dört şirket bulunan ve toplam 450 kişiye istihdam sağlayan grup, önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak inşaat ve ihracat alanında büyüme planlıyor.

Grup çatısı altındaki Bay-net, dünyanın çeşitli bölgelerinde ithalat ve ihracat faaliyetlerini yürütüyor. 26’dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket; Cezayir, Libya, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Filistin, Fas, Kırgızistan, Romanya, Sırbistan, Kosova, Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD, Rusya, gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.

Grubun geçen yıl 35 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyleyen Bayram, 2021’de mevcut ihracat yapılan ülkelere yeni pazarların da eklenmesinin hedeflendiğini ve tüm gayretlerinin bu yönde olduğunu ifade ediyor.

Grubun sanayi tarafında ise, cam dekorasyon üretimi bulunuyor. Balıkesir’de 12 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ile 2017 yılından beri faaliyet gösteren şirket, ‘Byart’ markası ile mutfak grubu cam eşyayı, nano teknoloji ile üretiyor.

Bayram, şunları anlatıyor: “İnovatif bir yaklaşımla; bulaşık makinesinde yıkanabilen ve çevreye zarar vermeyen üretim yapıyoruz. Şu anda üretiminin yüzde 60’ını 22 ülkeye ihraç ediyoruz. Yurti-çinde de uzman mağazalara üretim yapıyoruz. Önümüzdeki beş yılda üretimimizin yüzde 85’ini 60 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz.”

113 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Grup, 22 yıldır inşaat projeleri de üstleniyor. Bugüne kadar 4 bin konutluk proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayram, şöyle devam ediyor: “Bugüne kadar Balıkesir ve İstanbul’da Ayyıldız, Net-Acar, Palmiye Konutları, Varol Park, İstanbul Kosept Tasarımları gibi projeler yaptık.

Bu yıl da inşaat projelerimize ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki dönemde büyümemizin büyük kısmı inşaattan gelecek. 2021 yılında inşaat ve üretim alanlarında 113 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz.”