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İşçi olarak başladığı sektörde fabrika sahibi oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde işçi olarak başladığı iş hayatında, devletin sağladığı yatırım teşvikiyle hayali olan fabrikayı kuran 45 yaşındaki İsmail Güler, bugün 35 kişiye istihdam sağlıyor.

31 Aralık 2023 | 10:21
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İşçi olarak başladığı sektörde fabrika sahibi oldu

Merzifon'da ankastre ürünler üreten bir fabrikada 13 yıl işçi olarak çalışan Güler, kazandığı tecrübeyle girişimci olmaya karar verdi. İşte anlattıkları:

1 ATÖLYE İLE BAŞLADI

ATÖLYE İLE BAŞLADI Küçük Sanayi Sitesi'nde 2016 yılında atölye açan Güler, kısa sürede işini büyüterek, devletin sağladığı desteklerle 2021 yılında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurmayı başardı.

2 NE ÜRETİYOR?

NE ÜRETİYOR? Fabrikasında 35 işçiye istihdam sağlayan Güler, soba ve mangal üretiminin yanında, aspiratör, davlumbaz, makine şasisi, elektrik tavası gibi ürünler için metal parça üretimi yapıyor.

3 DEVLETTEN TEŞVİK ALDI

DEVLETTEN TEŞVİK ALDI Evli ve 2 çocuk babası Güler, AA muhabirine, yıllardır vazgeçmediği fabrika kurma hayalini devletin sağladığı teşvikle gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi. İşçilik yaptığı günlerin heyecanını halen hissettiğine değinen Güler, çok sıkıntı çekse de çalışmaktan hiç bıkmadığını belirtti.

4 O ZAMAN 2 MAKİNEMİZ VARDI

O ZAMAN 2 MAKİNEMİZ VARDI Kendine koyduğu hedefler doğrultusunda sürekli ilerlediğini dile getiren Güler, şunları kaydetti: "13 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra ilk önce küçük sanayi sitesinde 105 metrekare alanda kendi atölyemizi kurduk. O zaman 2 makinemiz vardı. Sonrasında işlerimiz büyüdü ve alan dar gelmeye başladı. Organize Sanayi Bölgesi'nde devletimizin vermiş olduğu desteklerden faydalanarak fabrikamızı kurduk. Kendimizi sürekli geliştirerek bugünlere kadar geldik. 2 bin 130 metrekare kapalı alanda kurulu fabrikamızda sacla alakalı her türlü ürünü üretebiliyoruz. Piyasadaki fason açığını biz tamamlıyoruz."

5 "Ben hayalimi çalışarak, sabrederek gerçekleştirdim"

"Ben hayalimi çalışarak, sabrederek gerçekleştirdim" Hem bölge insanına istihdam olanağı sağlamaktan hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu anlatan Güler, ilerleyen süreçte iş hacmini artırarak daha çok istihdam sağlamayı hedeflediğini aktardı. Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Güler, "İş yeri sahibi olmaktan, çalışanımın olmasından mutluyum. Hayalimde hep vardı, bunu da gerçekleştirdik. Bizim zamanımızdaki çalışma şekliyle şu anki çalışma şekli farklı. Gençlere tavsiyem işlerinin üzerinde durup, öğrenmeleridir. Organize Sanayi Bölgesi okul gibi bir eğitim yeri. Gençlerin bu fırsatları değerlendirmeleri lazım. Ben hayalimi çalışarak, sabrederek gerçekleştirdim. Gençlerin de çalışarak, sabırlı olarak, işlerine hakim olarak hayallerini gerçekleştireceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.
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