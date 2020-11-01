Algı, itibar ve topluluk yönetimi yaparak şirketlerin dijital stratejilerini kurgulayan Mezo Dijital’in kurucusu Nabat Garakhanova, kadınlara özel sosyal medya, web sitesi kurma, e-ticaret gibi alanlarda eğitimler vermeye başladı.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

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Nabat Garakhanova, “İlk hedefte pandemi dönemiyle birlikte işten çıkarılmış onlarca kadına ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Mezo Dijitali kuran girişimci Dr. Nabat Garakhanova, kadınlara özel eğitimler vermeye başladı.

Mezo Dijitalin çatısı altında kurulan ve gönüllülük esasına dayanan Mezo Akademi bünyesinde verilen eğitimlerle kadınların web sitesi, sosyal medya ve e-ticaret gibi alanlarda uzmanlaşması hedefleniyor.

İhtiyacı olanlara teknik, strateji ve iletişim alanlarında profesyonel destek sağlayan Mezo Akademi bünyesinde ‘Dijitalde Kadının Gücü’ projesini hayata gegirdiklerini söyleyen Nabat Garakhanova, bu projeyle kadınlara web sitesi, sosyal medya, e-ticaret alanlarında eğitimler vereceklerini belirtiyor.

Nabat Garakhanova, “Özellikle pandemi dönemi ve sonrasını, güncel konjonktürü incelediğimizde, internetin gücüne duyulan ihtiyaçları göz önüne alarak daha fazla yatırım kararı aldık. Web siteleri, sosyal medya, e-ticaret başta olmak üzere ihtiyaçlar olduğunu ancak bunların gerçekten nasıl işlediğini çok az oranda kişi biliyor. Özellikle ekonomimize büyük katkı sağlama potansiyeli olan kadınlarımızı bunun merkezine koyduk” diyor.

DERSLER ONLİNE OLACAK *

Mezo Akademi çatısı altında ev hanımlarına ve işten çıkartılan kadınlara yönelik sosyal medya eğitimi veriliyor. Ev hanımlarının zaman dilimlerini değerlendirerek hafta içi 11:00-12:30 arası dört günlük bir eğitimle başlandı. Diğer derslerle ilgili son hazırlıklar tamamlanıyor.

Bu eğitimlerin çok cüzi bedellerle sağlanacağını belirten Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakhanova, “Bu eğitimlerimizde hedeflerimizden birisi de kırsal kesimlerdeki kadınlarımızın da farklı vizyonlara sahip olmaları sağlamak. Böylece farkında olmalarını sağlamak. Mezo Akademi olarak yıl içerisinde web sitesi, e-ticaret gibi konularda da dersleri başlatacağız” diyor.

Tüm eğitimler online olarak maksimum 20 kişilik sınıflar halinde gerçekleşecek. Garakhanova, eğitimlerde başarılı olmuş ve sertifika almaya hak kazanan katılımcılardan, inovatif, özel fikir sahibi olanlara, projelerinde kurumsal web sitesini yapacak, dijital koçluğu ücretsiz olarak vereceklerini söylüyor.

ÖNCELİK İŞ ARAYAN KADINLAR *

TÜİK’in araştırmalarına göre Türkiye’de ev kadını nüfusu 11 milyon 222 bin kişi. Araştırmaya göre, internet kullanım oram 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 79’a ulaşmış durumda Bu oran geçen yıl yüzde 76,3 olarak kayıtlara geçmişti.

İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 84,7, kadınlarda yüzde 73,3 olarak gerçekleşti. “Fakat ‘Dijitalde Kadının Gücü’ projemizde TÜİK verilerine göre 8018 yılında 486 binden 8019 yılında 668 bine yükselen iş arayan bu süreci evde geçiren ve Her ne kadar devletimiz önlemeye çalışsa da ilk hedefte pandemi dönemiyle birlikte işten çıkarılmış onlarca kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Bir sonraki hedefimiz ise bu sayıyı yüzlü rakamlara çıkarabilmek” diyor.