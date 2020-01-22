Komşu Kahve’yi dünyaya açacağız
İzmir’de 2016 yılında doğan Komşu Kahve markası dört şubeli bir zincire dönüştü. 2020 Mart ayı itibariyle zincirdeki şube sayısı İzmir’den sonra İstanbul, Alanya ve Konya’daki şubeleriyle 7ye çıkıyor. 2020’de 20 şubeye ulaşmayı planlayan marka yurtdışında İngiltere, Hollanda ve Katar ile temas halinde.
LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER
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Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır…. Bu deyimden yola çıkan girişimciler de son yıllarda birbiri ardına kahve zincirleri kurmaya başladılar. Bunlardan biri de girişimciler Arda Galin ve Alişan Yıldız tarafından kurulan İzmir çıkışlı Komşu Kahve markası..
2016 yılında Alaçatı Hacımemiş’te başlayan serüven bugün dört şubeli zincire dönüşmüş durumda. Hızla büyümesini sürdüren marka, Mart ayı itibariyle zincirdeki şube sayısını 7’ye çıkaracak. Yeni şubeler İzmir’den sonra İstanbul, Alanya ve Konya gibi kentlerde açılacak.
Zincirini hızla büyütmeyi planlayan markanın 2020’de 20 şubeye ulaşması hedefleniyor. Marka Türkiye’deki büyümesini yurtdışına da taşıma planları yaparken bu amaçla İngiltere, Hollanda ve Katar’da şu açılması için de görüşmeler yürütülüyor.
‘Her neslin Kahvecisi’ sloganı ile yola çıkan markanın kuruluş öyküsü Alaçatı’da, Hacımemiş Mahallesindeki dar sokaklarda başladı. İşe, eski Ha-cımemiş Kıraathanesi’ni restore ederek başlayan girişimciler nesilden nesile geçen kahve kültürünü, Komşu Kahve ile yaşatmayı hedefledi.
Bu hedef doğrultusunda da Komşu Kahve markası hayat buldu. Bayileri ile birlikte toplam 140 kişilik bir aile haline gelen Komşu Kahve’nın yıllık cirosunun bu yıl açılacak yeni şubeleriyle birlikte 25 milyon TL civarında olması öngörülüyor.
Bisquitte-Komşu Kahve Kurucu Ortağı ve Direktörü Arda Galin ile markanın doğuş öyküsünü konuştuk:
Komşu Kahve markanızın başlangıç serüveni nasıl oldu? Bu markayı yaratırken nelerden esinlendiniz?
Büyüklerimizin dizlerinin dibinde başladı hikayemiz. Onların içtikleri çayları, kahveleri, küçük kaşıklarla üfleyerek tattık. Kahvesine oynadıkları tavla mücadelelerini izledik. Bir çay içiminde çözülüveren dertleri dinledik. Masaların arasında, komşu çocuklarıyla top koşturduk. Dostluğu, arkadaşlığı, yardımseverliği ilk önce komşularımızda gördük.
Komşuda içilen bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olduğuna kesinlikle emindik. Bizler İzmir’in mahalle kültürünü Çeşme’nin Alaçatı’nın komşuluk hikayelerini Türkiye ve dünya ile paylaşmak üzere yola çıktık. Türkiye ve dünyadan yeni yol arkadaşları ve komşular edinerek büyümeyi hedeflemekteyiz.
Komşu Kahve 2016 yılında diğer yeme içme markamız olan Bisquitte’deki ürün ve konsept deneyimini, 3. Nesil kahvenin, geleneksel kahve kültürü ile birleştirmeleri ile meydana gelmiştir.
Kaç yılında ilk nerede faaliyete geçtiniz ve şu anda hangi kentlerde kaç şube ile varsınız?
Komşu Kahve markamızda bugünlerde ayrı bir heyecan yaşıyoruz. 2016 yılında Hacımemiş’te başladığımız yolculuğumuza 2019 yıldan itibaren büyüyerek devam ettik. Hali hazırda 4 olan şube sayımız 2020 Mart ayı itibariyle 7’ye çıkıyor. İzmir’den sonra İstanbul, Alanya ve Konya’daki şubelerimize her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor.
Zincirleşmeye ne zaman karar verdiniz? Zincirinize katılmanın şartlarınızdan bahseder misiniz?
Komşu Kahve 2016 yılında daha kuruluş aşamasındayken zincir olmak üzere projelendirilen bir marka. Günümüzde farklı şehirlerde yeni lokasyonlar değerlendiril-mekle birlikte; gerek kendi yatırımımız, gerek franchising sistemi ile şube sayılarımızı arttırmaktayız. Zincirimizi büyütmek üzere çalışmalar yürütüyoruz.
Katılım şartlarımız şöyle; 35 bin dolar franchise katılım bedeli alıyoruz. Ortalama 250 m2’lik bir komşu kahve şubesi 150 ila 180 bin dolar mimari bedelle oluşmakta. Bu rakam hedeflenen lokasyonun hali hazırdaki yapı şartlarına göre farklılık gösterebiliyor.
2020 yılı için hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki beş yılda neler yapmayı planlıyorsunuz?
2020 yılında hedefimiz Komşu Kahve olarak zincirimizi büyütme planımız çerçevesinde şube sayısını 20’ye ulaşma planımız bulunuyor. Bu planı hayata geçirmek üzere de her gün çalışıyoruz. Orta vadeli planımızda da bilinirliğimizi artırmayı planlıyoruz. Öyle ki; önümüzdeki beş yılda da Komşu Kahve’yi sektördeki en bilinen ve en çok tercih edilen kahve markası yapma hedefimiz var.
Cironuz ve çalışan sayınızdan bahseder misiniz?
Komşu Kahve olarak her geçen gün büyüyen bir aileyiz. Bayilerimiz ile birlikte şu anda toplam 140 kişilik bir aile olduğumuzu söyleyebilirim. Yıllık ciromuzu ise 2020 yılı içinde açılacak şubelerimizle birlikte 25 milyon TL civarında öngörmekteyiz.
Yurtdışına açılma planınız var mı?
Her iki markamızda da İstanbul’da şube sayımız yakın bir sürede artacak. Komşu Kahve markası özelinde Antalya, Bursa, Ankara, Eskişehir, Adana, Çanakkale ve Balıkesir için de görüşmelerimiz sürüyor. Markamızı yurtdışına taşımak adına yurt-dışında İngiltere, Hollanda ve Katar ile temaslarımız var.
Girişimcilere başarılı olmaları için neler önerirsiniz?
İstikrar ve vizyon. Girişimci insan sürekli çalışmalı, sürekli kendini güncel tutmalı ve yeniliğe açık olmalı. Bunların yanı sıra kendi eksik yönlerini görüp bu konu hakkında düzenli olarak çalışmalar yapmalı. Doğru bir işletmeci çalıştığı alanı sosyal hayatının eğlenceli bir parçası haline getirip kazanmayı bir araç mutlu
“KAHVE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYI HEDEFLEDİK”
“Dünya mutfağına son derece hakim olan işletme deneyimleri, Komşu Kahve markasının, mutfak kültürünün ve menüsünün oluşturulmasına da yansımış, oldukça farklı, lezzetli tatlı ve pastaların da meydana gelmesine vesile olmuştur.
2016 yılında hayata getirdiğimiz yeni markamız da Komşu Kahve. ‘Her neslin Kahvecisi’ sloganı ile yola çıktığımız hikayemiz Alaçatı’da, Hacımemiş Mahallesindeki dar sokaklarda başladı. İşe, eski Hacımemiş Kıraathanesini restore ederek başladık. Bize nesilden nesile geçen kahve kültürümüzü, Komşu Kahve’mizde yaşatmayı hedefledik.”
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