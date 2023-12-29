KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor

Girişimci Zeki Yöndem'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 1999'da uydu anteni ve parçalarını üretmek üzere 10 kişiyle kurduğu işletme, tanınmış küresel spor mağazaları zincirine spor aletleri üretmeye başladı. Süreçle ilgili paylaştıları şöyle:





1 ARGE ÇALIŞMALARINA ODAKLANDI Soğuk dövme ve metal işleme alanlarında kendisini geliştirmek üzere AR-GE çalışmalarına odaklanan firma, küresel bir mobilya zinciriyle de anlaştı.

2 2013'TE DESTEK ALMAYA BAŞLADI KOSGEB'in proje ve mali desteklerinden 2013'te faydalanmaya başlayan firma, tasarım merkezini kurarak otomotiv yan sanayisine girdi. Aynı bölgede ikinci fabrikasını açan firma, 285 çalışanla 35 ülkeye ihracat yapar hale geldi.

3 'İDDİALI HALE GELDİK' Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, AA muhabirine, KOSGEB'den aldıkları destekler sayesinde büyüme sürecini hızlandırdıklarını, soğuk dövme ve metal işleme alanında ülke çapında iddialı hale geldiklerini söyledi.

4 HANGİ SEKTÖRLERDE KULLANILIYOR? Malzemeleri oda sıcaklığında şekillendirmek için kullanılan bir metal işleme süreci olan soğuk dövmenin, malzemenin molekül yapısını sıkıştırdığını ve daha sağlam hale getirdiğini aktaran Yöndem, bu yöntemle üretilen parçaların otomotiv, havacılık ve makine imalatı sektörlerinde yaygın kullanıldığına işaret etti.

5 NELER ÜRETİYORLAR? Bu yöntemle otomotiv endüstrisi için rot başı kovanları, inşaat sektörü için bağlantı somunları, makine ile beyaz eşya sanayisi için çeşitli parçalar ürettiklerini aktaran Yöndem, bu alanda Avrupa'da da liderliği hedeflediklerini kaydetti.

6 ÇALIŞANLARIMIZIN YARISI KADIN Yöndem, şu bilgileri verdi: "Soğuk dövmeyle kendi kalıp ve ürün tasarımlarımızı yapabiliyoruz. Özellikle Almanya'da önde gelen karavan üreticisinin tüm soğuk dövme parçalarını vermeye başladık. KOSGEB'den aldığımız nitelikli personel destek sayesinde 33 farklı rot parçası üretmeye başladık. İhracatımız 18 milyon doların üzerine çıktı. Avrupa ve Amerika'da aşağı yukarı 35 ülkeye ürün satıyoruz. Gurur duyduğumuz bir başka nokta ise çalışanlarımızın yaklaşık yarısının kadın olması."

7 KOSGEB DESTEĞİ HAKKINDA Ulaştıkları ihracat büyüklüğünde KOSGEB desteklerinin önemli payının bulunduğuna dikkati çeken Yöndem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta hem sizi yönlendiriyor hem de gerçekten projenize inanıyorlarsa tamamen arkanızda duruyorlar. Ülkemizde birçok işletme KOSGEB desteğinden yararlanmadığı için bu hamleleri yapmakta geç kalıyor. Rekabet gücünü de kaybediyor. KOSGEB'e hangi projeyi götürdüysek gerçekten değer bulan projelerin hepsine destek aldık. Eğer istihdama faydalıysa projenizin dönme şansı yok."