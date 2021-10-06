Komtera Teknoloji; bilişim güvenliğinde önemli yazılım ve donanım ürünlerinin distribütörlüğünü yapıyor. Komtera Teknoloji Satış Direktörü Gürsel Tursun; 10’dan fazla siber güvenlik markası ve bu markalara ait çözümlerle bir şirketin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik gereksiniminin tamamına çözüm sunabildiklerini söylüyor.

KOBİ Girişim Eylül 2021 tarihli sayıdan

“Son üç yıldır Bilişim 500’de ‘Siber Güvenlik Donanım Dağıtıcılığı’ kategorisinde birinciliklerimiz var” diyen Tursun, ‘Siber güvenlik’ dendiğinde akla ilk gelen ve ilk tercih edilen şirket olmayı hedeflediklerini kaydediyor.

Şirketlerin karşılaştığı en büyük siber tehditlerden biri olan fidye yazılımı saldırıları, KOBİ’lerin ve büyük şirketlerin ciddi maddi zararlarla karşılaşmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre; 2020’de 761,1 milyon dolar olan bir siber saldırının şirketlere maliyeti, 2021’de 1,85 milyon dolara yükselerek iki kattan fazla arttı.

Birçok kurum verilerini kurtarmak için fidye ödemeyi tercih etse de durumdan yararlanmak isteyen saldırganların verilerin yalnızca yüzde 65’ini teslim ettiği de kaydediliyor. Ekonomik kayıp ve veri kaybı yaşayan şirketler ise bu durumla baş etmekte zorlanıyor.

ODAĞINDA BİLİŞİM GÜVENLİĞİ VAR

Durum böyleyken siber güvenlik alanında hizmet sunan şirketlerin taşıdığı önem de gittikçe artıyor. 20 yılı aşkın bir geçmişi olan ve odağına sadece siber güvenliği alan Komtera Teknoloji de bilişim güvenliği alanında sunduğu çözüm ve hizmetlerle öne çıkan bir Türk şirketi.

Bu alanda dünyanın önde gelen yazılım ve donanım ürünlerinin Türkiye distribütörlüğünü yürüten Komtera Teknoloji; sektörde faaliyet gösteren çözüm ortakları aracılığıyla büyük, orta ve küçük işletmelere ürün satışı ve teknik destek hizmeti de sunuyor.

Komtera, ilk kurulduğunda sadece bir antivirüs markasının distribütörlüğünü yapıyordu. Komtera Teknoloji Satış Direktörü Gürsel Tursun, 10’dan fazla siber güvenlik markası ve bu markalara ait çözümlerle bir şirketin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik gereksiniminin neredeyse tamamına çözüm sunabildiklerini söylüyor.

Tursun; 2020’de dağıtık hizmet engelleme (DDOS), sunucu yük dengeleme, WEB uygulama güvenliği ve kötü amaçlı BOT trafiği yönetimi, ekran kaydı alma ve ayrıcalıklı erişim yönetimi (PAM) gibi yeni çözümlerin temsilciğini aldıklarını da kaydediyor.

KATMA DEĞERLİ DISTRİBÜTÖRLÜK YAPISI

Son üç yıldır Bilişim 500’de ‘Siber Güvenlik Donanım Dağıtıcılığı’ kategorisinde birincilikleri olan Komtera Teknoloji, ‘Siber Güvenlik Yazılım Dağıtıcılığı’ kategorisinde de ilk beş dağıtıcı arasında yer alıyor. Gürsel Tursun, “‘Siber güvenlik’ dendiğinde akla ilk gelen ve ilk tercih edilen şirket olmak istiyoruz” diyor.

Şirket, katma değerli distribütörlük yapısı modelinde çalışıyor. Yetkin kadro ve ortalama 600 iş ortağı vasıtasıyla son kullanıcılarda değer ve çözümler üreten bir yapıda olduklarına dikkat çeken Gürsel Tursun, son kullanıcıda ihtiyaç olan çözümleri adresleyip projelendiren, demo ve poc süreçlerine dâhil olan ve bu süreçleri satış ve kurulum aşamalarına kadar takip eden bir yapıda olduklarına da değiniyor.

Bbeş kullanıcılı küçük bir müşteriden, 10 binlerce kullanıcısı ve milyonlarca müşterisi olan bir bankaya kadar her türlü müşteri grubuna hitap eden Komtera’da müşteri grubunun yaklaşık yüzde 90’ını KOBİ’ler oluşturuyor.

Güvenlik duvarı, antivirüs, veri sızıntısı önleme, çift katmanlı erişim ve erişim yetkilendirme çözümleri, veri şifreleme, maskeleme ve sınıflandırma KOBİ’lere de sunulan hizmetler arasında yer alıyor. Yine KOBİ’ler, web erişim kontrol ve atak önleme gibi birçok farklı çözümden de faydalanabiliyor.

ÖNCELİK, İHTİYACI DOĞRU TESPİT ETMEK

Komtera Teknoloji önceliğini; şirketlerin siber güvenlik ihtiyaçlarını doğru tespit etmek olarak belirlemiş durumda. Tespitlerini kadrosuyla değerlendirip müşteriye bir durum tespiti sunan şirket, müşteriye ihtiyacına göre çözümler sunuyor. “Her ürün için yetkin bir teknik elemanımız var.

Müşterilere bayilerle gitmeye gayret edip müşteri ihtiyacını doğru belirliyoruz” diye Gürsel Tursun; müşterinin koruduğu değil, farkında olmadığı açıkları tespit ettiklerine dikkat çekiyor. Tursun, amaçlarını; ‘müşteriye daha fazla para harcatmaktan ziyade elindeki çözümleri verimli kullanmayı ve ihtiyacı olan diğer güvenlik çözümleriyle nasıl entegre çalıştırması gerektiğini anlatmak’ olarak özetliyor.

WEB ÜZERİNDEN SATIŞ PORTALI

Pandemiden en az etkilenen sektörlerden biri de bilişim sektörü oldu. Uzaktan çalışmaya mecbur kalan şirketlerin

siber güvenlik alanındaki yatırımlara hız vermek durumunda kaldığı analizini yapan Gürsel Tursun, “Bu da özellikle bizim gibi siber güvenlik işi yapan şirketlerin olumsuz etkilenmesinin önüne geçti. 2020’de 2019’a göre yaklaşık yüzde 26 büyüdük” diyor. Komtera, 2021’in ilk yarısını da hedeflediği rakamlarla tamamladı.

Hedeflerine ulaşabilmek için iş ortağı sayısını artırmaya odaklanan Komtera, 2021’de bünyesine kattığı yeni çözümleri daha fazla müşteriyle buluşturmak için seminer, teknik eğitim ve pazarlama aktivi-teleri yapıyor. Sosyal medya platformlarını daha etkin kullanıp siber güvenlik ihtiyacının gerekliliğini ve önemini anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Gürsel Tursun, web üzerinden satış portalı için bir girişimde bulundukları bilgisini de veriyor.

KOMTERA’NIN 20 TEMEL HİZMET VE ÇÖZÜMÜ:

Sunucu koruma çözümleri,

Bilgi sızıntısı engelleme ve şifreleme,

Veri tabanı güvenliği,

Web güvenliği,

Son kullanıcı güvenliği,

Ağ güvenliği,

Risk yönetimi,

Bulutta güvenlik çözümleri,

Güvenlik yönetim çözümleri,

Güvenlik olay yönetimi,

Mobile cihaz güvenliği,

UTM çözümleri,

Kimlik doğrulama çözümü,

Kullanıcı ve sunucu hareketlerini izleme,

Zafiyet analiz çözümü,

Adli bilişim güvenliği çözümü,

Network erişim kontrol çözümü,

Web uygulama,

Mail güvenliği,

Kullanıcı güvenliği.

“ŞİRKETLER, GÜVENLİK POLİTİKALARINI YENİ TEHDİTLERE KARŞI GÜNCELLEMELİ”

PANDEMİYLE ATAKLAR DA ARTTI

Pandemiyle şirketler artık uzaktan çalışmaya başladı. Bu da çalışanların artık daha riskli bir ortamda çalışmak zorunda olduğunu gösteriyor. Siber atakların pandemiyle bu alandaki kişileri hedeflediğini ve şirketlere ciddi zararlar verdiğini gözlemliyoruz.

Yapılan saldırılar; gelir elde etmek için kullanılan oltalama vakaları, cryptolocker ataklar, kullanıcı erişim bilgilerine yönelik ataklar, veri hırsızlığı ve web servislerini durdurmaya yönelik yapılan DDoS ataklar olarak karşımıza çıkıyor.

İTİBAR, MÜŞTERİ, PRESTİJ KAYBI

Global Risks Report 2020 Raporu’na göre, 2021’de siber suçların maliyeti 6 trilyon dolar. Bu rakam 2015’te 3 trilyon dolar olarak kayıtlara geçmiş. Her 39 saniyede bir hacklenme olayı yaşandığı raporlanmış durumda.

Verilere baktığımızda siber saldırıların oluşturduğu zararın boyutlarını görebiliyoruz. Şirketler siber saldırılardan kaynaklı sadece para değil aynı zamanda itibar, müşteri ve prestij kaybına da maruz kalıyorlar.

ÖNEMLİ GÖREVLE

Şirketler öncelikle çalışanları bilinçlendirmeye önem vermeli, mevcut güvenlik politikalarını sürekli yeni tehditlere karşı güncellemeli. Kullanılan uygulama ve çözümleri güncel tutmalı, yama politikalarını sürekli takip etmeliler.

Ayrıca kullanıcı erişimlerini yönetmek, çift katmanlı doğrulama çözümlerini kullanmak ve yeni nesil güvenlik çözümlerini mevcut yapıya dâhil etmek de çok önem taşıyor.