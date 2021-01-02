İleri teknoloji yazılım ürünleri üreten Kron, Kuzey Amerika ve ABD’de Ironsphere markasıyla yer alıyor. Şirket, 2019’daki 56 milyon TL’lik cironun yüzde 27’sine ulaşan, 15 milyon TL’lik önemli bir AR-GE yatırımına da imza attı. Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, “Telekom ve siber güvenlik ürünlerimize üstün özellikler katan birçok yeniliği 2021’de hayat geçireceğiz” diyor.

Ceren Oral Balaban

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2007’de Lütfi Yenel ve Ahmet Öngün tarafından, telekom sektörüne yazılım ürünleri geliştirme ve küreselde rekabetçi bir şirket olma hedefiyle kurulan Kron, çözümlerine siber güvenliği de ilave ederek büyümeye devam ediyor. Büyük işletmelerin ve telekom servis sağlayıcılarının network ve IT sistemlerinin ihtiyaç gösterdiği ürünleri hayata geçiren şirket, dünyaya ihraç ettiği ileri teknoloji ürünlerini İstanbul’da İTÜ ARI Teknokent’te geliştiriyor.

Kron, 2018’de 33,6 milyon TL olan cirosunu 2019’da yüzde 66,4 artışla 56 milyon TL’ye çıkardı. 2018 yılsonunda 4,5 milyon TL olan net kârını ise yüzde 146’lık güçlü büyümeyle 11,1 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı. Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, Avrupa’dan başlayarak, Asya-Pasifik ve Güney Amerika’da birçok ülkede Kron ürünlerinin kullanıldığını söylüyor.

“Beş kıtada 100’ü aşan müşterimiz var” diyen Yenel, Türkiye’nin teknoloji ve yazılım ihracatına katkı sunmaya devam edeceklerini de kaydediyor. Lütfi Yenel ile Kron’un 2007’den bugüne geldiği noktayı, ürünlerini ve yatırımlarını konuştuk. Yenel’den Kron’un yeni dönem ajandasında öne çıkan iş planlarını da öğrendik.

Kron’u tanıyabilir miyiz?

Kron, 2007’de Lütfi Yenel ve Ahmet Ön-gün tarafından kuruldu. Kuruluş amacımız, telekom sektörüne yazılım ürünleri geliştirmek ve tüm küresel pazarlarda faaliyet gösteren rekabetçi bir şirket olmaktı. Geldiğimiz noktada telekom çözümlerine siber güvenlik çözümlerimizi de ilave ettik.

Büyük işletmelerin ve telekom servis sağlayıcılarının network ve IT sistemlerinin ihtiyaç gösterdiği ürünleri hayata geçiriyoruz. Bu ürünler arasında; servis aktivasyonu, kalite güvence ve erişim kontrol sistemleri, yüksek performanslı gerçek zamanlı veri işleme, yeni nesil güvenlik ve denetim alanlarında ileri teknolojilerle geliştirilmiş yazılım ve donanımlar yer alıyor.

Merkeziniz nerede?

Merkezimiz İstanbul’da İTÜ ARI Teknokent’te. İhraç ettiğimiz ileri teknoloji ürünlerimizi ülkemizdeki en başarılı tek-nokentte geliştiriyoruz. Ankara, İzmir, New Jersey’de ofislerimiz de var. Ürün ve çözümleri açısından giderek artan ihtiyaçların oluştuğu Asya-Pasifik, Avrupa ve Amerika’daki pazarlara erişim olanağı sunan, uygun bir konuma sahibiz.

Ürünleriniz ve paydaşlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Telekom, finans, enerji, sağlık, üretim, perakende ve otomotiv gibi pek çok sektörde kullanılan ürünlerimizle, siber güvenlik ve OSS (Operation Sup-port Systems) alanında hizmet veriyoruz. Ayrıcalıklı erişim yönetimi ürünümüz Single Connect ile işletmelerin iç ve dış siber tehditlere karşı, erişim güvenliği tarafında güvenlikli altyapıya sahip olmalarını sağlıyoruz.

Geniş bir ürün ailesi olan Single Connect; yüksek standartlarda güvenlik sağlıyor. Ülkemizdeki ve küresel pazarlardaki telekom operatörleri, finans kuruluşları ve çeşitli sektörlerden işletmeler portföyümüzü oluşturuyor.

Nasıl bir gelir modeliniz var?

Yazılım ürünlerimizin lisans gelirleri en önemli gelir kalemimizi oluşturuyor. Profesyonel mühendislik hizmetleri ve bakım destek hizmetleri de önemli gelirlerimiz arasında yer alıyor.

Kron için 2019 nasıl bir yıl oldu?

2019, finansal sonuçlarımız açısından çok başarılı bir yıl oldu. Yurtiçi satışlarımızı yüzde 84, yurtdışı satışlarımızı yüzde 42, kârımızı yüzde 145 artırdık. Yetenekli mühendislerimiz ve kadromuz yüzde 31 büyüdü. Küresel pazarlarda birçok yeni müşteri edindik.

2020, nasıl geçiyor? Pandemi sizi nasıl etkiledi?

2020’yi hedeflerimiz doğrultusunda sürdürüyoruz. Dokuz ayda, geçen yıla oranla brüt kârlılığımız yüzde 16, faaliyet kârımız yüzde 211, net kârımız yüzde 120 arttı. Sektörümüzde satışların çok önemli bir kısmı son çeyrekte gerçekleşiyor. Bu yıl pandemiye rağmen iyi bir satış performansı göstereceğimize inanıyorum. Bazı müşterilerimiz yatırım planlarını 2021’e ertelemiş olsa da bu yeni dönem bazı alanlarda bize yeni fırsatlar da yarattı.

Bu süreç hangi fırsatları beraberinde getirdi?

Pandemi süreci e-ticaret, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim gibi farklı alanlarda yeni ihtiyaçlar doğurdu. Bu alanlara artan talep ve ilgi, siber güvenlik gereksinimlerine olan ihtiyacı da gözler önüne serdi. Bu süreçte erişim güvenliği ürünlerimize odaklanarak AR-GE yatırımlarımızın ürüne ve sahaya yansımasına odaklandık.

Bu çerçevede de Gartner, KuppingerCole, Forrester gibi önemli analiz şirketlerinin raporlarında yer aldık. Gartner’in Magic Quadrant for Privileged Access Management 2020 raporuna Türkiye’den giren ilk ve tek Türk şirketi olduk.

AR-GE’de neler yapıyorsunuz?

İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç AR-GE merkezimizle global pazarda yarışan ileri teknoloji yazılım ürünleri üretiyoruz. 2019 itibarıyla toplam ciromuzun yüzde 27’sine ulaşan 15 milyon TL’lik AR-GE yatırımımızla Türkiye’nin en yüksek ve etkili AR-GE yatırımını yapan 10 yazılım şirketi arasında yer alıyoruz.

Teknoloji ihracatında hangi noktadasınız?

Global alanda dünyanın pek çok ülkesine ürünlerimizi götürüyoruz. Avrupa’dan başlayarak, Asya-Pasifik ve Güney Amerika’da birçok ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Şu an beş kıtada 100’ü aşan müşterimiz var. Kuzey Amerika ve ABD pazarında Kron’a ait olan Ironsphere markasıyla yer alıyoruz.

“ASYA-PASİFİK VE KUZEY AMERİKA’DA FIRSATLAR OLABİLİR”

EN FAZLA İHRACAT YAZILIMDA

Türkiye’nin son yıllarda dijitalleşmeye verdiği önem, teknoloji ve yazılım ihracatına da pozitif etki ediyor. Son beş yılda bilişim ve yazılımın ihracat rakamlarında gözle görülür artış var. 2019’u 2018’e göre yüzde 19 ihracat artışıyla tamamlayan bilgi ve iletişim teknolojileri, en fazla büyümeyi yüzde 27’lik artışla yazılımda gösterdi. Avrupa Birliği (AB) yüzde 75’lik payıyla bu ihracatta başı çeken bölge oldu.

“IRONSPHERE İLE KUZEY AMERİKA’DAYIZ”

Gelecek beş yılda, Türkiye’ye bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatı bakımından yine en çok büyüme fırsatını AB sunacak. Asya-Pasifik ve Kuzey Amerika’da da ciddi fırsatlar olabilir. Türkiye’nin bu ihracatına katkı sunmaya çalışıyor, Ironsphere ile Kuzey Amerika pazarına hizmet veriyoruz. Asya- Pasifik’teki çalışmalarımızla ve yeni anlaşmalarımızla bu bölgedeki varlığımızı güçlendiriyoruz.