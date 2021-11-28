Bankalardan holdinglere kadar artık bir çok kurum, şirket içinde start up ruhunu canlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak için kurum içi girişimcilik merkezleri kurmaya başladı. Yenilikçi fikirlerini gönüllülük esasında hayata geçiren çalışanlar, şirketlere yenilik getirecek start up fikirlerini uygulama fırsatı buluyor.

14-27 Kasım 2021 tarihli sayıdan

Marka olarak fark yaratmanın en önemli yollarından birinin şirket içerisinde kurum içi girişimciliğinin geliştirilmesi olduğu artık tüm kesimler tarafından kabul edilen bir gerçek haline gelmiş durumda.

Zira dünyadaki hızla değişen dinamiklere uyum sağlamak için çalışanların düşünce yapısını değiştirerek şirket içi girişimcilik ruhunu yaşatmak önem taşıyor. Gerek holdingler gerek bankalar son yıllarda girişimciliği ve inovasyonu geliştirmek için kendi bünyelerinde merkezler kurmaya başladı.

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Bu merkezlerde fikirlerini hayata geçirmek isteyen birçok çalışan bir araya geliyor. Yenilikçi fikirlerini gönüllük esasında hayata geçiren çalışanlar, şirketlere yenilik getirecek start up fikirlerini uygulama fırsatı buluyor.

Şirketler çalışanlarının geliştirdiği, markaya ve sektöre uygun fikirleri projelendirerek ticari ürüne, hizmete ya da iş yapış şekline dönüştürebiliyor. Bu da çalışanlar arasında farklı yenilikçi seslerin duyulmasına ve motivasyonun artmasına yardımcı oluyor. Çalışanlar kendilerini şirketin dönüştürücü gücü olduklarının farkına varıyor.

Bununla birlikte hem verimlilik hem kârlılık hem de çalışanlar arası iletişim ve iş birliği artıyor. Çalışanlar kendilerini kurumun bir parçası olarak hissederken bu da sürdürülebilir büyümeyi beraberinde getiriyor. Haberimizde 11 kurumun, çalışanları için geliştirdikleri kurum içi girişimcilik programları araştırdık.

KOÇLUK DESTEĞİ

TEB’de inovasyonu destekleyen uygulamaların başında Kurum İçi Girişimcilik Programı geliyor. TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipa-hioğlu Işık, eğitim programları, mentorluk ve koçluk desteği sağladıklarını belirtiyor.

Program kapsamında düzenlenen 48 saatlik TEB Hackathon’larında TEB’li-ler, özel mentorlar, dış girişimciler, konusunda uzman yenilikçi ve yaratıcı çalışanlarla dinamik bir ortamda buluşuyor ve birbirinden beslenerek yenilikçi, ürün ve hizmetler tasarlıyorlar.

2014 yılından bu yana bin 500’e yakın TEB’li inovatif projeleriyle veya projelerde aktif rol alarak sürece dâhil oldular. Işık, platformlaşma, veri odaklılık, çevresel ve sosyal etki alanlarındaki projelere odaklanacaklarını vurguluyor.

YÜZDE 25 ORTAK OLUYOR

Zorlu Grubu Akıllı Hayat 2030 vizyonu ile kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’i 2019 yılında hayata geçirdi. Parlak Bi’Fikir programında çalışanlardan gelen fikirler toplanıyor. Sonrasında bu fikirler etrafında birleşen takımlar kuruluyor.

Takımlara süreç boyunca eğitim ve mentorluklar dahil olmak üzere birçok destek veriliyor. Yaklaşık sekiz aylık çalışmadan sonra seçilen takımlar Zorlu Holding’den yatırım alarak bağımsız birer start up olarak çalışmaya başlıyorlar. Seçilemeyen ama sürece katılanlar da Zorlu Grubu içerisinde inovasyon elçisi olarak görev yapıyor.

Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, “Yatırım almaya hak kazanan takımlar, Zorlu Holding’in yüzde 25 ortaklığında birer start up olarak faaliyet göstermeye başlıyorlar ve Zorlu Holding’den hukuk, muhasebe, insan kaynakları, finans, iletişim gibi başlıklarda destek alıyorlar” diye konuşuyor.

İNOVASYON EĞİTİM PROGRAMLARI

Yapı Kredi, banka içerisinde pek çok inovatif projeyi hayata geçirdi. İnovasyona ilgi duyan farklı bakış açısına sahip çalışanlarına özel ‘İnovasyon Eğitim Programları’ düzenledi. Bu eğitime katılan çalışanlar, bir girişimcinin kendi işini kurarken ne tür bilgileri ihtiyacı olduğu konusunda bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama şansı da yakaladılar.

Dijital ve mobil ödemeler, veri analitiği, yapay zeka, açık bankacılık, platform bankacılığı, sürdürülebilirlik uygulamaları, dijital pazarlama ve reklam teknolojilerine yoğunlaştıklarım belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Hem müşterilerimiz hem bankamız açısından maliyetlerin azaltılması, rekabet avantajı sağlayacak yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da ürünlerde rekabet avantajı sağlayacak dönüşümleri içerecek projeleri kabul etmeye devam edeceğiz” diyor.

TAŞIMACILIK VE ULAŞIMA ODAKLANDI

Kurum içi girişimciliği ‘Fikir Küpü İnovasyon Programı’ ile destekleyen Otokoç Otomotiv, pilot uygulamada olumlu sonuç veren fikirleri ticarileştiriyor. Bu kapsamda start up’larla da iş birliği yapılıyor.

İnovasyon alanlarını, özellikle taşımacılık ve ulaşım alanında platformlar oluşturmak, tüm ulaşım modelleri ve akıllı şehir uygulamaları ile entegrasyon ve hizmet çeşitliliğinin artırılması olarak belirlediklerini ifade eden Otokoç Otomotiv Teknoloji ve Strateji Direktörü Dr. Erdal Kemikli, şöyle devam ediyor:

“2015 yılından bu yana 300’ün üzerinde çalışanımıza yalın girişim metodolojisi eğitimi sağlandı.100’ün üzerinde kurum içi girişimcimize de hızlandırma sürecinde her hafta, pilot proje aşamasında da aylık periyotlarda mentorluk desteği verildi. Şirket içi girişimciliği destekleyerek kurum kültürünü de girişimci ruh ile yeniden şekillendirmeyi hedefliyoruz.”

EKOLOJİK FİKİRLERE DESTEK

Mercedes – Benz Türk ise gönüllü bir ekiple Koza Merkezi’ni kurdu. Koza Merkezi, her yıl hiyerarşiden bağımsız yenilikçi ve sürdürülebilir fikirlerin hayata geçmesine ev sahipliği yapıyor. Merkezde her yıl binlerce çalışanın dahil olduğu ‘Fikir Haftaları’ gerçekleştiriyor. Yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularında çeşitli çalışmalar hayata geçiriliyor.

Üç yıl içerisinde toplam 220 fikir sahibinin merkeze başvurduğunu söyleyen Mercedes-Benz Türk 2. El Otobüs & Kamyon Satış Direktörü & Mercedes-Benz Koza Merkezi Direktörü Didem Daphne Özensel, “Koza Merkezi’ne gelen yenilenebilir enerji kullanma, su kullanımını azaltma, atık oluşumunu azaltma ve geri dönüşüm oranını arttırmak adına ekolojik fikirleri kuruluşumuzdan beri destekliyor ve hayata geçiriyoruz.

En iyi projeler arasına giren uygulamalar için hesaplanabilir getirileri kapsamında belirlenen matrislere göre ödüllendirme programı da uygulanıyor” diye konuşuyor.

‘AŞ KENDİNİ’

Akbank’ın inovasyon merkezi Akbank LAB, 2016 yılından bu yana girişimcilik ekosistemine ve kurum içi inovasyon kültürüne katkı sağlıyor. İnovasyon kültürünü destekleyen programların başında gelen ‘Aş Kendini’ kurum içi girişimcilik yarışması, kurumdaki girişimcilik ruhunu canlı tutuyor.

Program sayesinde hem yeni fikirler hayata geçiriliyor hem de çalışanların yetkinlikleri geliştiriliyor. Akbank Strateji ve İnovasyon Bölüm Başkanı Burcu Küçükünal, “Bankanın stratejik odak alanları ve fikrin özgünlüğü, uygulanabilirliği ve kattığı değere göre değerlendirilen takımlardan dereceye giren ilk üçü büyük ödülün sahibi oluyorlar.

Bunlara ek olarak katılımcılar sürecin her aşamasında birçok yönetici ve girişimciden mentorluk alma, fikirlerini yöneticilerle paylaşma fırsatı yakalıyor” diyor.

KURUM DIŞINA DA AÇILACAK

Doğuş Holding iştiraki olan Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. adı altında hizmet veren Kurum İçi Girişimcilik Programı InvenDO, 2016 yılından bu yana 150’ye yakın çalışanına kurum içi girişimciliği deneyimleme fırsatı sağladı. 41 proje fikrinin ise yatırım komitesi sunumları gerçekleştirildi ve bu projeler arasından seçilen 13 proje de pilot bütçe almaya hak kazanarak kuluçka dönemine girdi.

Kuluçka dönemlerini tamamlayan iki proje de yaptığı yatırımcı sunumları neticesinde uzun dönemli fonlanmaya hak kazandı. Teknoloji ve inovasyon odaklı projelere yoğunlaştıklarını söyleyen Doğuş Yeni Girişimler, İş Geliştirme Direktörü Çisem Paksoy, “InvenDO’yu kurum dışı girişim ve girişimcilere de açma planımız var.

2022 yılında InvenDO Girişim Hızlandırma Programı’nı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Böylece grup dışındaki girişimlere de katkı sağlayarak grup şirketleriyle sinerji yaratmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor.

MUCİT FİKİRLER ARIYOR

Türk Telekom, çalışanların şirket yönetimine katılmalarına olanak sağlayan, fikirlerin toplandığı ve değerlendiril-

diği Mucit Fikir Geliştirme Sistemi çevrim içi platformumuzu 2016 yılında hayata geçirdi.

Bu platformla, çalışanların yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi, verimliliğin özendirilmesi, tasarruf sağlanması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar toplam 4 bin 113 öneriden 10’a yakın fikrin hayata geçtiğini ve altı fikrin de patent almaya hak kazandığını belirten Türk Telekom Akademi ve İç İletişim Direktörü Gülşen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Komitemizce başarılı bulunan fikir sahiplerine belirlenen miktarlarda para ödülü takdim ediliyor. Çalışan motivasyonunu artırmak için fikir sahiplerinin kurum içinde yayınladığımız röportajları ile de başarılı fikirleri destekliyoruz. Çalışanlarımız ayrıca, Teknoloji AR-GE ekibimiz liderliğinde, fikirleriyle ilgili patent başvurusunda bulunabiliyor.”

QNB’DEN “FİKİR KAMPI” PROJESİ

QNB Finansbank’ın inovasyon merkezi olan QNBEYOND, 2018 yılından bu yana ‘Fikir Kampı’ projesi ile iştirakler de dahil olmak üzere tüm banka organizasyonundaki yenilikçi fikir sahiplerinin fikirlerini sıfır noktasından hayata geçirebilmelerini sağlayacak uygun bir kuluçka ortamı yaratıyor. Fikir Kampı Programı’nda süreç, ‘Bootcamp’ adı verilen altı haftalık fikir olgunlaştırma dönemiyle başlıyor.

Fikir sahiplerinin fikirlerini üst yönetime sunmaları ve projelendirilme kararı alınması durumunda, projeler yatırım alıyor. QNBEYOND Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner, şunları anlatıyor: “Projelendirme safhasında MVP aşamasına kadar gereken fonlama sağlanıyor.

Proje başarılı olursa banka olarak girişimciye yatırım dahi yapılarak ortak olunabiliyor. Katılımcılar, her konuda mentorluk ve koçluk desteği alabiliyor. Ayrıca alınacak başlangıç yatırımına ek olarak 25 bin TL değerinde para ödülü hak edebiliyorlar. Önümüzdeki yıl 10-15 arası fikri sürece dahil etmeyi öngörüyoruz.”

TEKİN GÜLŞEN BRISA CIO’SU “İNOVASYON DENEYIMINI GİRİŞİMCİLERE SUNUYORUZ”

“Oluşturduğumuz Akıllı Kültür ile kurum içi inovasyon çalışmalarımızı Roket programı kapsamında yürütüyoruz. Bunun yanı sıra Brisa çalışanlarının girişimcilik fikirlerini ve stratejik projelerini girip takip edebildikleri Brisa İnovasyon ve Proje Portalımız (BİPP) bulunuyor.

‘Yolculuğun Öncüleri” açık inovasyon programımızla, Brisa’nın inovasyon deneyimini ve güçlü kaynaklarını girişimcilere sunuyoruz. Roket kapsamında çalışanlarımıza etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz.

Yolculuğun Öncüleri Programımız 2023 yılında da devam edecek. Kurum için girişim programımız olan Roket programımız ise Brisalı’ların başvurularına tüm yıl boyunca açık olarak devam ediyor. Bir sınırlamamız yok.”