Türk girişimciden küresel sosyal ağ
Semih Seçerin Mayıs 2018’de hayata geçirdiği PeerBie, göçmenlerin çevreleriyle bağlantı kurmasını sağlama hedefiyle dizayn edilse de farklı seçenekleriyle göçmenlere ek olarak sosyal çevresiyle gerçek zamanlı iletişim kurmak isteyen herkese çözüm sunuyor.
CEREN ORAL BALABAN
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PeerBie’ye 500 bin dolarlık yatırım yaptıklarını söyleyen PeerBie Kurucusu Semih Seçer, “Beş yılda 1 milyarın üzerinde ağ bağlantısına ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.
“Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Türkiye’de doğdum. Avustralya, Hindistan ve son olarak 23 yıl Amerika’da göçmen olarak yaşadım.
Göçmenlik, keyifli yanları olsa da zor bir deneyim.” Bu sözler, deneyimlerinden yola çıkarak, göçmenlerin hayatını kolaylaştırmak, sorunlarına çözüm bulabilmek için harekete geçen ve PeerBie adlı mobil uygulamayı hayata geçiren girişimci Semih Seçer’e ait.
Bir göçmen olarak kendi gibilerin arayışlarının ve uyum sağlama ihtiyacınının farkında olan Semih Seçer, PeerBie’yi yaşantısından ilham alarak modelliyor.
Lise ve üniversite yıllarında yurtdışında staj ve iş bulabilmek için mezunlarla iletişim kurmaya çalışan ve oldukça zorlanan Seçer, Hindistan’daki expatlık sürecinde de benzer sorunlarla karşı karşıya kalıyor.
Ardından Avustralya’da çevresinde aynı dili konuşan, yardım alabileceği kimse olmadığından yalnız bir dönem geçiriyor. “Gittiğiniz yerlerde memleketinizden birileri, sizinle aynı şartları paylaşan kişiler var mı diye merak ediyorsunuz” diyen Seçer, deneyim transferinin temel bir ihtiyaç haline geldiğini kaydediyor.
AĞ VE ROL ODAKLI ÇÖZÜM
Bu yaşadıklarının sonucunda dünya küreselleşirken ihtiyaçların ortak platformda giderilemediğini fark eden Semih Seçer, kolları sıvıyor ve Mayıs 2018’de San Francisco’da PeerBie’yi ağ ve rol odaklı bir çözüm olarak hayata geçiriyor.
Pilot uygulamaları ilk kez Türkiye’de hayata geçirilen PeerBie, sosyal hayat, okul ve iş hayatını tek bir platform üzerinden yönetmek için küresel sosyal ağ olarak konumlanıyor.
PeerBie ile hedef, kişilerin rollerine uygun ağları tek platformda toplamalarına yardımcı olmak. Kısaca PeerBie; iş, aile, okul gibi sosyal çevrelerle bağlantı sağlayan bir uygulama.
PeerBie; gerçek zamanlı iletişim, kullanım kolaylığı sunan esnek ara yüzüyle ağlar arası geçiş olanağı sunuyor.
İlk olarak hayata geçirilen ‘PeerBie TAC, Türk-Amerikan Topluluğu’ uygulaması, kullanıcıları Amerika’ya daha önceden yerleşmiş, ziyaret etmiş ve şu an Amerika’da yaşayan Türklerle sosyal ağ üzerinde bir araya getirmeyi sağlıyor. Kullanıcılar bu kişilerle anlık haberleşebiliyor.
Semih Seçer, “Bir göçmen olarak uygulamayı indirdiğinizde memleketinizle olan mesafeyi duygusal olarak kısaltabiliyorsunuz. Size benzeyenleri bulabiliyorsunuz.
Bu da göçmenliğin doğasındaki endişeyi azaltmanıza yardımcı oluyor” diye konuşuyor. 2019 sonunda TAC uygulamasıyla 10 bin göçmeni bir araya getirmek hedefleniyor.
SON KULLANICILAR VE KURUMLAR
Göçmenlere yönelik tasarlanan PeerBie TAC’a ek olarak, ‘PeerBie Üniversitem’, ‘PeerBie Adım Adım’ ve ‘PeerBie Belediyem’ uygulamalarıyla da hizmet veriliyor. Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının kullanımına haziran ayında sunulan PeerBie Üniversitem ile okul hayatı dijital dünyaya taşınıyor.
Öğrenciler bölümleriyle ilgili paylaşımları, staj ilanlarını, etkinlikleri tek bir arayüzden takip edebiliyor. Şu an aktif 5 bin beta kullanıcısı olan PeerBie Üniversitem’de 2019 yıl sonunda hedef, 15 bin öğrenci ve mezunu bir araya getirmek.
Kurumlarla da işbirlikleri yaptıklarını söyleyen Semih Seçer, bu kurumlardan birinin de Adım Adım olduğunu aktarıyor.
Adım Adım’a özel geliştirilen 0-5 yaş bebeği, çocuğu olan anne ve babaları aynı çatı altında toplayan PeerBie Adım Adım, ikinci el bebek ürünleri, çocuk dostu mekânlar, sağlık merkezleri gibi verilerin yanı sıra ebeveyn deneyimi transfer edebiliyor.
Semih Seçer, PeerBie Adım Adım ile 2020 Ocak sonunda 20 bin kullanıcıyı bir araya getirmeyi, beş yılın sonunda 2 milyon kullanıcıyı ağda toplamayı hedeflediklerini kaydediyor.
PeerBie Belediyem ise belediye duyurularının takip edilmesini ve öneri, şikâyet gibi unsurların dijitale taşınmasını sağlıyor.
1 MİLYAR AĞ BAĞLANTISI
Bu arada önümüzdeki günlerde mağazalarda yerini alacak PeerBie ailesinin yeni üyesi ‘PeerBie İşyerim’ ile kurum ve organizasyonlara verimliliklerini doğru yönetebilecekleri bir uygulama ağı sunulacak.
“Çalışanlara organizasyona aidiyet hissini artırılabilecekleri bir dünya sunacağız” diyen Semih Seçer, daha az e-mail trafiği takip edecek çalışanların, müşterilerinin gelişmelerini daha proaktif takip edebileceklerini aktarıyor.
PeerBie İşyerim’in ardından ise kısa süre içinde ‘Kreş’ ve ‘Mahallem’ kategorilerine özel uygulamaların da tamamlanması planlanıyor. Semih Seçer, beş yıl içinde Peer-Bie’nin okullar, kreşler, iş yerleri, belediyeler ve mahalleler ile üzerinde çalıştıkları tüm uygulamalar aracılığıyla toplam 1 milyarın üzerinde ağ bağlantısına ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekliyor.
“YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜYORUZ”
Her ne kadar San Francisco bazlı bir start up olsa da PeerBie’nin pilot ülkesi Türkiye. Uygulamanın Türkiye’de başarılı olmasıyla dünyaya kademeli açılmak iş planları arasında yer alıyor.
Bu hedefe ulaşabilmenin ilk üç adımı ise ‘Türkiye’de ürünlerin tanıtımlarını yapmak, son kullanıcılar ve iş ortaklarıyla ürün optimizasyonlarını tamamlamak, partner ve iş ortaklığını olgunlaştırmak” olarak belirlenmiş.
Semih Seçer, bu adımların tamamlanmasıyla ürünleri önce Amerika’da yayınlayacaklarını, ardından Avrupa ile Asya’ya açılacaklarını kaydediyor. Açılımlara devam ederken PeerBie’nin gelişen algoritmalarla zenginleşmesi de sağlanacak.
PeerBie’ye şu ana kadar yaklaşık olarak 500 bin dolarlık yatırım yapıldı. Bunun büyük kısmının kurucu yatırım olduğunu söyleyen Semih Seçer, Silikon Vadisi’nde yatırımcılarla da görüşmelere başladıklarını belirtiyor.
Amerika’ya girmeden önce bu yatırım turunu tamamlamak istediklerinden bahseden Seçer, “Umuyorum bundan sonra PeerBie, Seri A yatırım yapılabilecek düzeye gelecek” diyor.
Semih Seçer, PeerBie’nin sağlıklı büyümesine devam etmek için gerekli yatırımların doğru zamanda, doğru kurumdan alınmasına gayret göstermeye devam edeceklerinin de altını çiziyor.
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