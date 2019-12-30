Yurtdışından 26 işbirliği teklifi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) kasım ayı içerisinde farklı ülkelerden birçok işbirliği teklifi geldi. Sizler için 26 farklı işbirliği çağrısını derledik.
1- ABD
Firma Adı: Shishli Dış Ticaret
Adres: Halaskargazi Cad. Etfal Sok. B.Blok No:12 Şişli – İstanbul
Yetkili Kişi: Suzan Aykol / Yurt DışıPazarlama Müdürü
Cep Tel: +90.548.8242580
e-mail: [email protected]
İstanbul merkezli dış ticaret firmasının, ABD’ye ihraç edilmek üzere bay/bayan hazır giyim ürünleri üreticileri ile görüşmek istediği bildiriliyor.
2– Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis
Yetkili Kişi: Arif Uğur / Managing Partner
Tel: +1.317.478-0896
e-mail: [email protected]
ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme, imalat, onarım ve lojistik alanlarında müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her konuyla ilgilenmek ve çözüm getirmek için kurulmuş olan ve gelişmiş bir uluslararası ağa sahip olduğu belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin; Amerika’ya ürün ihraç edecek olan yaşam bilimleri endüstrilerindeki şirketlere ürünlerin FDA kaydı ve uyumluluğu için paket çözümler sunduğu bildiriliyor.
FDA (U.S. Food and Drug Administration / A.B.D. Gıda ve İlaç İdaresi) A.B.D. Sağlık Bakanlığı’na bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu kuruluşudur.
3– Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis
Yetkili Kişi: Arif Uğur – Managing Partner
Tel: +1.317.478-0896
e-mail: [email protected]
ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme, imalat, onarım ve lojistik alanlarında müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her konuya çözüm getirmek için kurulmuş olan ve gelişmiş bir uluslararası ağa sahip olduğu belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin; yeni kurulan ve henüz bir finans direktörü istihdam etmemiş şirketler için de bir dizi dış kaynaklı finansal danışmanlık hizmeti sunduğu bildiriliyor.
Şirketin finansal hizmetler danışmanlık grubunun, finansal çözümler ve ihtiyaçlar doğrultusunda IPO hazırlığı, denetim hazırlığı, tahakkuk muhasebesine dönüştürme, iç kontrol ve altyapı, gelir tanıma, tahakkuk muhasebesi, birleşme ve satın alma (M & A) desteği, şirket işlerinin tersine dönmesi ve çözünmesi durumlarında destek hizmetleri sunduğu belirtiliyor.
4- BULGARiSTAN
Firma Adı: Pharma Vet Ltd.–Shumen
Tel: +359.54.801-215;
e-mail: [email protected]; web: https://farmavet.bg Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından;
veteriner ilaçları ve evcil hayvanlar için granül yem üreticisi olan Pharma Vet Ltd. – Shumen Şirketinin, ürünlerinin Türkiye’de tanıtım, temsilciliğini, satışını yapabilecek firmalarla bağlantı kurmak istediği bildiriliyor.
Şirketin iyi üretim uygulamalarını karşılayan 30’dan fazla lisanslı ürüne ek olarak yem, süt ikameleri, biyositler ürettiği ve Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı 40’dan fazla farklı hijyenik müstahzar üreticisi olduğu belirtiliyor.
5- HOLLANDA
Firma Adı: Spa World Hotel
Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad Nieuweschans The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Sedat Güren
Tel: +31.50.2600605;
e-mail: [email protected]; web: www.dewereldbazar.nl
Hollanda – Almanya sınırında, yurttaşımıza ait 35 000 m2 arazide bulunan, tüm ruhsatları alınmış, 170 odalı 4000 m2 kapalı subtropik ve 600 m2 (36 °C) açık termal havuzlu termal otel projesine yatırımcı ortak arandığı bildiriliyor.
6- Firma Adı: Europa & Turkey Trade Information Centre
Adres: Nieuwe Stationsweg 9/B3 9751 SZ Haren, The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Sedat Güren
Tel: +31.50.2600605;
e-mail: [email protected]; web: www.europe-turkey.com
Avrupa ve Balkan ülkelerine açılım yapmak, şirket kurmak ve devamındaki idari ve hukuki işlemler için destek almak, gayrimenkul almak, yatırım yapmak, ürünlerini sürekli olarak toptan satış ve bayilik yöntemiyle satmak isteyen tüm üreticilere gereksinim duydukları hizmetleri profesyonelce verdiklerini ifade eden yurttaşımız Cemil Sedat Güren, müşterilerinin karşılaştıkları zorlukları aşmada yardımcı olabileceklerini belirtiyor.
7- İRAN
Firma Adı: İbrahim Ramazani
Adres: Bazirgan – İRAN
Yetkili Kişi: İbrahim Ramazani
Cep Tel: +90.506.0646467
e-mail: [email protected]; İran’dan toptan Robbi, Mazafati, Piyarum, Zahidi hurması temin eden İbrahim Ramazani, hurma ithalatçılarıyla irtibat kurmak istiyor.
8- Firma Adı: Golden Fiber Co.
Adres: Hafte tir, Qaem Maqam Farahani str. 021 Tehran – IRAN
Yetkili Kişi: Tannaz Akbari / Correspondence
Tel: +98.912.2995696
e-mail: [email protected]
Firmanın en az 10000 MT/Ay sipariş koşuluyla 70/30 ya da 60/40 LPG ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Ödemelerin %100 LC ya da TT olacağı ve sevkıyatın FOB Asaluyeh ve/veya Bandar Abbas limanlarından olacağı belirtiliyor.
9- İSRAİL
Firma Adı: 911 FASHION
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren
Tel: +972.3.5631020
e-mail: [email protected]
Önde gelen uluslararası markaları İsrail piyasasına tanıtmak amacıyla 2001 yılında kurulmuş olan moda giyim ve aksesuar şirketinin; orta ölçekte üretim yapan şirketlerle iş yapmak istediği bildiriliyor. Şirketin, yüksek kaliteli kumaşlardan kadın giysileri (pamuk, tencel, modal, keten, dokuma kumaşlardan ve viskozlardan ipek, taranmış pamuk, örgü kumaşlarda keçe), erkek giysileri (bomber ceketler, naylon yağmurluklar ve dimi ürünler ve farklı yıkama özelliklerine sahip tişörtler), çocuk giysileri (0-5 yaş) – çocuklar için dokuma giysiler yanı sıra pamuk interlok bebek giysileri üzerine benzersiz uluslararası moda ve yaşam tarzı markalarını temsil ettiği belirtiliyor. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden birisi olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacak.
10- Firma Adı: Open Aluminum Design Ltd.
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren
Tel: +972.3.5631020
e-mail: [email protected]
Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaatın başından sonuna kadar denetim, mühendislik ve teknik danışmanlık işlerini yürüten girişimci bir müteahhitlik şirketinin; alüminyum / ahşap / ahşap-alüminyum pencere ve kapılar, alüminyum pergolalar, cam vb. ithal etmek istediği bildiriliyor.
Şirketin, alüminyum işinde dünyadaki en ileri tedarikçilerin ithal ürünleri dâhil olmak üzere, özel sektörde, apartmanlarda ve lüks villalarda geniş deneyime sahip olduğu belirtiliyor.
11- KENYA
Firma Adı: Moel Enterprises C/o AVT/DUPONT GROUP
Adres: Afriq Centre, Office # 5, Mombasa Road, P.O. Box 53876—00200, City Square, Nairobi, Kenya,
Yetkili Kişi: MOHAMMED H. KARUGU
e-mail: [email protected];
Kenya merkezli bir Doğu Afrika firması; Doğu Afrika’daki çeşitli iddialı ve kombine projeleri için Türkiye’den JV ortakları aradığını bildiriyor. Söz konusu projeler: yerel ve ihracat pazarlarını hedef alan bir çiftlik projesi ve çiftçilik, rüzgâr ve güneşten hibrid elektrik enerjisi üretimi, hidroelektrik elektrik enerjisi üretimi, CNG ve EV’li taşıt araçları montaj tesisi, hem LPG hem de doğalgaz için Kenya’da (Mombasa) bir gaz depolama tesisinin inşa edilmesi.
12- Firma Adı: Moel Enterprises C/o AVT/DUPONT GROUP
Adres: Afriq Centre, Office # 5, Mombasa Road, P.O. Box 53876—00200, City Square, Nairobi, Kenya,
Yetkili Kişi: MOHAMMED H. KARUGU
e-mail: [email protected];
Kenya merkezli bir Doğu Afrika firması; Kenya menşeli aşağıdaki ürünlerini ülkemize ihraç etmek istediğini bildiriyor. Çay (aromalı, yeşil çay dahil), kırmızı soğan, mango cipsleri, muz unu, yemeklik ayçiçeği ve palm yağı, macadamia ve kaju fıstığı, Kenya’nın dünyaca ünlü kahvesi, baharatlar, susam tohumları, taze zencefil, bal, chia tohumları ve biberiye. Firma, Türkiye’den de hurma, zeytinyağı ithal etmek istediğini belirtiyor.
13- RUSYA
Firma Adı: Intensive technologies,
Adres: Office 13, 5, Smolyaninova Street, 214031, Smolensk, Russian Federation
Yetkili Kişi: Yuri Lavrov
Tel: +7.910.726 84 95;
e-mail: [email protected] ; web: www.hozain.com
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği tarafından; “Hozain” markası altında sığır besiciliği için tarım makineleri (yatay ve dikey tip yem karıştırıcıları, sığır yatakları için saman üfleyiciler, tarımsal yüklerin nakliyesi için yarı römorklar, gübre serpme makineleri) üreten Intensive technologies, LLC Şirketinin, ürettiği makinelerin başka ülkelerde satışı için bayiler (ticari ortak) aradığı bildiriliyor.
Şirket bu ticari işbirliğinin dışında Rusya’da tarım makineleri üretimi için bir de stratejik ortak arıyor.
14- Firma Adı: AGRO TRADE LTD
Adres: 21403S molensk bölgesi,
Smolensk şehri, N-Neman sokak, No23b, ofis.52 Russian Federation,
Tel: +7.920.3355720;
e-mail: [email protected];
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği tarafından; mantar önleyici özelliklerine sahip, bakır ve amonyak bazlı yeni nesil ”MedAgro” ve “CopperAgro” adlı çevre dostu tarım ilaçları ile hayvancılıkta kullanılan veterinerlik ilaçları üreten AGRO TRADE LTD. Şirketi’nin ürünlerini Türkiye piyasasına da sunmak istediği bildiriliyor.
15- Firma Adı: MERCURY
Adres: Russian Federation, Altai Region, Barnaul, Lenina pr., 156-А, ,
Tel: +7.3852.500-289;
e-mail: [email protected]
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği tarafından; Altay Bölgesi’nde kendisine ait 70 000 hektar arazisinde çeşitli tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve ticareti konusunda uzmanlaşmış olan MERCURY Şirketi’nin Ülkemize tahıl ürünleri (buğday, karabuğday, yulaf), yağlı tohumlar (keten tohumu, kolza tohumu, ayçiçeği tohumu) ve bezelye, soya fasulyesi, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, kolza yağı ihraç etmek istediği bildiriliyor.
16- Firma Adı: Sibirskiy Znakhar, OOO
Yetkili Kişi: Vladimir Rettling / Export Director
Tel: +7.800.222-05-52;
e-mail: [email protected];
web: https://sibznahar.ru/en
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği tarafından; Sibirskiy Znakhar, OOO adlı Rus Şirketinin, Sibirya’da yetişen bitkilerden üretilen, herhangi bir kimyasal katkı maddesi içermeyen çam kozalağı reçeli, çam kozalağı şurubu ve farklı dut şurupları, dut marmeladı, doğal el yapımı çikolata ve bitki çayları ihraç etmek istediği bildiriliyor.
17- Firma Adı: Siberian Ecological Products LLC
Adres: Kombinatskaya street, 3 of.111 City of Novosibirsk, Russia, 630015,
Yetkili Kişi: Timofeev S.Sergeyevich/ CEO
Tel: +7.913.371-33-77;
e-mail: [email protected]; web: www.eng.eco-sib.com
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği tarafından; Altay Dağları, Sibirya taiga topraklarında yetiştirilen ekolojik ürünler ihraç eden “Siberian Ecological Products” LLC Şirketinin yüksek kalitede ekolojik ürünleri ülkemize de ihraç etmek istediği bildiriliyor.
Şirketin, böcek ilaçları, sentetik mineral gübreler, büyüme düzenleyicileri, gıda katkı maddeleri ve genetiği değiştirilmiş ürünler kullanılmaksızın yetiştirilen gıda ürünlerini ihraç ettiği belirtiliyor.
Şirketin bölgelerine göre aşağıdaki ürünleri ihraç ettiği belirtilmiştir: Altay Bölgesinden – tahıllar, ayçiçeği yağı, Altay dağlarından – bal, sedir yağı, çam fıstığı, Taigadan – bal, yabani meyveler, sedir fındık reçeli ve Baykal bölgesinden – su, yabani meyvelerden reçel.
18- SIRBiSTAN
Firma Adı: BACEX
Adres: BAC, JNA 133 SERBIA,
Yetkili Kişi: Jelena Antonic Jozing
Tel: +381.63.8270150;
e-mail: [email protected]; web: www.bacex.rs
1997 yılında bir aile kooperatifi olarak kurulan ve bugün her yıl 10.000 ton GDO’suz soya fasulyesi ve soya fasulyesinden elde edilen ürünlerin ticaretini yaptığı ifade edilen BACEX Firmasının ürünlerini ülkemize de ihraç etmek istediği bildiriliyor.
Firma, tam yağlı soya irmiği (tarife pozisyonu 1208 10 00 00), soya küspesi/keki (tarife pozisyonu 23 04 00 00 00), ham soya fasulyesi yağı, kızarmış yumuşak soya fasulyesi vb. ürünler ihraç ediyor.
19- KARADAĞ Firma Adı: Europa & Turkey Trade Center
Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad Nieuweschans, The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren
Cep Tel: +31.646.62 08 25
e-mail: [email protected]
Avrupa ile Türkiye arasında gereksinim duyulan her türlü ürün alım ve satımı (ithalat-ihracat), pazar araştırması, şirket kurma ve devamındaki idari ve hukuki işlemleri gerçekleştirme hizmetleri verdiklerini ifade eden yurttaşımız Cemil Güren, Avrupa genelinde şirket kurmak isteyenlere profesyonelce hizmetlerini sunmak istediklerini ve müşterilerinin karşılaştıkları zorlukları aşmada yardımcı olabileceklerini bildiriyor.
Cemil Güren, Avrupa’da iş kurma ve oturum izni almanın en kolay yolunun Karadağ Cumhuriyeti (Montenegro) üzerinden olması sebebiyle çalışmalarını bu ülke üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade ediyor. Ayrıca Karadağ Cumhuriyeti’nin 2023 yılında Avrupa Birliği’ne tam üye olacağını belirten yurttaşımız, Avrupa’da iş kurmak ya da yerleşmek isteyenlerin kendilerine başvurabileceklerini belirtiyor.
20- ROMANYA
Firma Adı: FRD Center
Adres: 5 Orzari str., bl. 46bis 021551Bucharest, Romania, ,
Yetkili Kişi: Andrei BOJOR
Tel: +40.21.411 1459
e-mail: [email protected]
Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; Romanya’da pazara giriş hizmetleri sağlayıcısı olan, yabancı ortaklıklar, satın almalar, birleşmeler ve yatırımlar için kişiselleştirilmiş ve profesyonel destek hizmetleri sunan, yerel ve bölgesel iş ve ticaret danışmanlığı yapan FRD Center (Factor Regional Development Center) adlı danışmanlık şirketinin Türk firmalarına da hizmetlerini sunmak istediği bildirilmiştir.
Şirketin, danışana özgü hizmet, projeye göre minimum profesyonel komisyon ve yürütülen işte başarı sağlanması durumunda alınacak profesyonel komisyon yöntemiyle çalıştığı belirtilmiştir.
21- UKRAYNA
Firma Adı: POTOKI
Adres: 9, Baykalska st., Dnipro, Ukraine, ,
Yetkili Kişi: Tkachenko Anastasiia / Leading Sales Manager
Cep Tel: +380.67.464-60-22;
e-mail: [email protected]
Ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeklerinden elde edilen yüksek proteinli hayvan yemi üreticisi ve ihracatçısı olan firmanın, rafine edilmemiş 1. sınıf ayçiçeği yağı ve yüksek proteinli hayvan yemi ihraç etmek istediği bildiriliyor.
22- Firma Adı: Vinagro LLC
Adres: 67 Peremohy av. Kyiv, Ukraine 03062
Yetkili Kişi: Evdochenko Oleg Viktorovich / General Director
Tel: +380.939.588888
e-mail: [email protected]
Ukrayna pazarında 15 yıldır sirke, ayçiçek yağı üretimi ve toptan satışı ile uğraşan Vinagro LLC Şirketinin, Türkiye’den zeytinyağı ve sirke çeşitleri ithal etmek istediği ve ayrıca, zeytinyağı ve sirke üreten bir tesisten hisse almak istediği bildiriliyor.
23- Firma Adı: UKRSPIRT
Adres: 1 Borisa Hrinchenka Str.,Kyiv, 01001, Ukraine
Yetkili Kişi: Lyudmyla Novak
Cep Tel: +380.96.0015511;
e-mail: [email protected]
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; etil alkol ve içki çeşitleri üreticisi olan “UKRSPIRT” Devlet İşletmesinin, dış pazarlarda sertifikalı çok çeşitli alkollü içecekler ihraç etmek istediği bildiriliyor.
24- RUSYA
Firma Adı: FARM TEMIRBULATOV
Yetkili Kişi: Ruslan Temirbulatov
Tel: +7.937.633 93 93
e-mail: [email protected]
Buğday, arpa, yemlik arpa, mısır üreticisi firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından iletiliyor.
25- Firma Adı: Artis Line LLC
Adres: 379/2 Pionerskaya Str., 14, Maikop, Republic of Adygeya, Russian
Yetkili Kişi: Denis Balitsky
Tel: +7.8772.57-44-14
e-mail: [email protected]
Rusya’da üretilen tahıl ve tahıl dışında çeşitli tarım ürünlerinin ihracatına aracılık eden Artis Line LLC Şirketinin arpa ve buğday ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildirilmiştir.
Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından iletiliyor.
26- Firma Adı: ACK Group LLC
Adres: 49/65, Bolshaya Kazachya Street, Saratov, Russian Federation
Yetkili Kişi: Ms. Victoria Krivosheyeva
Cep Tel: +7.987.3143850
web: www.group-ack.ru
Rusya’da üretilen çeşitli tarım ürünlerinin ihracatına aracılık eden ACK Group LLC Şirketinin nohut, arpa, kolza tohumu, soya fasulyesi, sarı mısır, ayçiçeği tohumu vb. ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından iletiliyor.
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