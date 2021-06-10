Bitcoin ve diğer kripto paralardaki dalgalama devam ediyor. Önceki gün sert düşüşler yaşanan kripto paralarda rüzgar bugün tersine döndü. 32 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin yüzde 11.14 artışla 38 bin dolara yükseldi. Piyasaların ikinci büyük para birimi Ethereum da yüzde 3 artışla 2 bin 581 dolar oldu.

‘Riskler henüz bitmiş değil’ diyen Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. ‘Panik satışlarından kaçının’ uyarısı yapan Çelik, “Özellikle yukarı ya da aşağı sert hareketler olduktan sonra aceleci davranmamak ve fiyatlamanın piyasa tarafından sindirilmesini beklemek önemli.” dedi.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Bitcoin’den çıkış hızlandı. Bu çıkış neden kaynaklandı, daha fazla sürer mi?

Elon Musk’ın attığı tweet’in etkisiyle başlayan Çin ve ABD’den gelen kripto para regülasyon çağrılarıyla devam eden süreç kripto paraları strese soktu. Dolar endeksinin güç kazanmasıyla endekslerde yaşanan yüksek oynaklık kripto paraların da riskli varlıklarla birlikte hareket etmesine neden oldu. Böylelikle dominance seviyesinde de düşüş görülen Bitcoin yaşanan satış baskısı karşısında kırılgan hale geldi ve 65.000 seviyelerinden 30.000’in altına sarkan bir yolculuğa başlamış oldu. Bitcoin yüzde 50’nin üzerinde değer kaybı yaşarken bazı altcoinlerde bu kayıp yüzde 85’leri gördü.

30.000’lerdeki seyri tartışmalı bir konuma giren kripto para biriminde fiyatlama açısından risk henüz bitmiş değil, ancak özellikle son dönemde ülkeler bazında Bitcoin’in yasal olarak kabul edilmesiyle ilgili süreçler piyasa içerisinde pozitif algılanıyor. El Salvador’un Bitcoin aksiyonunun ardından Latin Amerika ülkelerinden de pozitif reaksiyon gelmeye başladı. Alternatif para birimi olarak Bitcoin’in yer alması, gitgide tabana yayılan bir olguyu karşımıza çıkartıyor. Orta ve uzun vadede ise Bitcoin ve altcoinlerin hayatımızın bir parçası haline geleceği düşünülüyor. Bu haliyle sadece kullanım açısından değil, geleneksel finansı besleyebilecek ve dönüştürebilecek düzeyde ilerlenebileceği düşünülüyor.

Son dönemde Bitcoin’den çıkan fonlar farklı finansal enstrümanlara kayıyor. Yanı sıra, yapılan araştırmalar geçtiğimiz hafta Bitcoin’den çıkan fonların tekil olarak ETH ve XRP’ye girdiğini de gösteriyor. Kısa vadede geri çekilmeler görülse de tabanı ve hayatımıza kazandırdıklarıyla ivmesinin yukarı yönde olduğunu söylemek mümkün. Zira pandemi başlangıcından bu yana piyasanın içerisinde yer almaya başlamış yatırımcı satışlarını hızlandırırken deneyimli Bitcoin yatırımcısının satış yapmaktan kaçındığını görüyoruz. Piyasanın sindirilmesi ve olumluya dönülen yüzlerle birlikte yavaşlayan panik satışlarına da şahit olacağız gibi duruyor.

Bitcoin yatırımcıları bu süreçte nasıl hareket etsinler?

En önemlisi panik satışları yapmamak. Yüksek oynaklık sebebiyle seyir bir anda değişebiliyor, piyasa eski seyrine kavuşabiliyor. Özellikle yukarı ya da aşağı sert hareketler olduktan sonra aceleci davranmamak ve fiyatlamanın piyasa tarafından sindirilmesini beklemek önemli. Yaşanan geri çekilmelerin ardından da hangi destek bölgesine geldiğini ve bu desteğin geçmişteki reaksiyonunu iyi değerlendirmeli. Stop loss olarak bilinen ve yatırımcının kalkanı olan emir tipini kripto para piyasasına uygulamak da mümkün. Bunun için borsa içerisinden limit emir ya da stop limit seçenekleri kullanılabilir. Bir diğer açıdan, bazen yol flulaşır ve bu durumlarda kaldıraçlı işlem yapmak daha da riskli hale gelebilir. Piyasaya yeni giren yatırımcının tercih etmemesi gereken kaldıraçlı işlemler bazı evrelerde deneyimli yatırımcıların da uzak durması gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor.

Düşüşün devamını bekliyor musunuz? Önümüzdeki süreçte hangi gelişmeler takip edilecek?

30.000’lerdeki seyrinden çıkması durumunda satışlar bir miktar daha derinleşebilir, ancak süreç, negatif haberler kapsamında piyasanın durulmaya başladığını gösteriyor. Gelecek planlarının alternatif para birimi olarak Bitcoin’i yeniden seçenek olarak çıkartması kripto para biriminin belli bir bant aralığında kalmasına neden olabilir.

Özellikle yaz aylarında Ethereum ve Cardano kanadında yapılacak olan güncellemeler, Bitcoin’in regülasyon süreçleri ve Ripple Yönetimi ile SEC arasında devam eden dava süreci yakından takip ediliyor. Yatırımcıların oluşabilecek pozitif haber akışlarını, enflasyon verilerini, altın ve dolar endeksinin durumunu ayrıca izlemesinde yarar görülüyor.