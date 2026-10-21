Bakan Göktaş duyurdu: Aile ve Gençlik Fonu'nda ekim ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında ekim ayına ilişkin ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Göktaş, bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, fon kapsamında bugüne kadar sağlanan desteklere ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre, toplam 238 bin 448 gence 22 milyar 804 milyon 100 bin lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlandı.

23 bin 638 çiftin 24 bin 176 çocuğu dünyaya geldi

Fondan yararlanan çiftlere ilişkin de bilgi veren Göktaş, kredi desteğinden faydalanan 23 bin 638 çiftin toplam 24 bin 176 çocuğunun dünyaya geldiğini belirtti.

Gençlerin evlilik süreçlerinde yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, yuva kurmak isteyen gençleri desteklemeyi, evlilik hazırlıklarını kolaylaştırmayı ve gençlere katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.