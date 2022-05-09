Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 30 bin 333 dolar seviyelerini gördü. Peki, bitcoin neden düştü? İşte detaylar:
- Bitcoin’in fiyatı, Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına geriledi, ardından bir miktar toparlayarak 31 bin 200 dolara seviyelerine geldi.
- Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum’un fiyatı da son 24 saatte yüzde 11’in üzerinde düşüş göstererek 2 bin 225 doları gördü.
BITCOİN NEDEN DÜŞTÜ?
Peki, bitcoin neden düştü? Yorumlar şöyle:
- Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar da yoğunlaştı.
- Piyasalardaki negatif seyirde, para politikasında sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu.
- Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.
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