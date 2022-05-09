Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 30 bin 333 dolar seviyelerini gördü. Peki, bitcoin neden düştü? İşte detaylar:

Bitcoin’in fiyatı, Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına geriledi, ardından bir miktar toparlayarak 31 bin 200 dolara seviyelerine geldi.

Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum’un fiyatı da son 24 saatte yüzde 11’in üzerinde düşüş göstererek 2 bin 225 doları gördü.

BITCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Peki, bitcoin neden düştü? Yorumlar şöyle: