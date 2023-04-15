1922 doğumlu olan Tucker, o doğduğunda ABD'de ortalama yaşam süresinin erkekler için 58, kadınlar içinse 61 yaş olduğu bilgisini veriyor. Bu nedenle 100 yaşında bir tıp doktoru ve nörolog olarak hastaları sık sık ondan, sağlıklı, mutlu ve zihinsel olarak zinde kalmak için uyguladığı yöntemleri soruyor.

Genlerin ve biraz şansın da avantaj sağlayabileceğini belirten Tucker, hayatı boyunca uyguladığı 5 yaşam tarzı kuralını şöyle sıralamış:

1 1. Günlerini emekli olarak geçirmiyor Doktor Tucker, "Ben 75 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum ve hatta Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı doktoru olarak adlandırıldım. 65 yıllık eşim Sara da 89 yaşında hala psikanaliz ve psikiyatriyle ilgileniyor. Pandemi sırasında haftada beş ya da altı gün hasta tedavi ettim. Daha sonra haftada üç güne kadar tıp asistanlarına ders vermeye başladım. Çalışmadığım zamanlarda dört çocuğum ve 10 torunumla vakit geçirmeyi, kar ayakkabısıyla yürüyüş yapmayı ve spor izlemeyi seviyorum" diyor. 'Emekliliğinizi Erteleyin' Bir de önerisi var: Eğer keyif aldığınız bir kariyeriniz varsa ve hala çalışabiliyorsanız, emekliliğinizi ertelemeyi düşünün. Emekli olan ve günlük rutinlerinde aktif olmayan birçok kişi bilişsel gerileme riski altındadır.

2 2. Formunu kaybetmeye izin vermiyor Doktor Tucker, "80'li yaşlarımın sonlarına kadar yüzmek, koşmak, yürüyüş yapmak ve kayak beni güçlü ve sağlıklı tuttu. Artık kayak yapmasam ve eskisi kadar aktif olmasam da, haftanın çoğu günü koşu bandımda tempolu bir şekilde en az üç mil gitmeye çalışıyorum" diyor. Verdiği bilgiye göre araştırmalar, dışarıda 15 dakikalık bir yürüyüş yapmak gibi basit bir egzersizin bile ölüm riskini neredeyse %25 oranında azaltabileceğini gösteriyor.

3 3. Sigara içmiyor Sigara içmediğini söyleyen Doktor Tucker, babasıyla yaşadığı bir diyaloğu ise şöyle paylaşıyor: "1930'larda lisedeyken babama sigaraya başlamak istediğimi söyledim. O da bana, "Benim için sorun değil. Ama hayat bu kadar kısayken insan neden ciğerlerine temiz havadan başka bir şey almak istesin ki?" dedi. Bu benim tütünün heyecanını hemen yok etti" Tucker, "Bugün sigaranın kanser, felç ve diğer akciğer ve kardiyovasküler hastalıklara yol açtığını biliyoruz" diyor.

4 4. Ölçülü oluyor, kendini kısatlamıyor Doktor Tucker, beslenme konusunda ölçülü olduktan sonra kendini kısıtlamadığını söylüyor. Ona göre ölçülü olmak hayatı dolu dolu yaşamamızı sağlarken aynı zamanda aşırıya kaçmamızı ve uzun vadede sağlığımızı olumsuz etkilemeyi önler. Yani sevdiği yiyecekleri her gün olmasa da yediğini belirtiyor ve eşinin sağlıklı bir diyet sürdürmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Tucker, her öğünde salata yediklerini, brokoli, brüksel lahanası gibi lezzetlerin tadını çıkarttıklarını aktarıyor. Tucker, "Uzun ömürlü olmanın gerçek sırrı, hiçbir sırrın olmamasıdır. Bu yüzden sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" diyor.

5 5. Bilgisinin boşa gitmesine izin vermiyor Doktor Tucker'in son maddesi ise şöyle: "Yetmiş yılı aşkın bir süredir nöroloji pratiği yaptığım için tıbbın gelişmesine tanık oldum. Tıp asistanlarıma ve öğrencilerime bir şeyler öğretmekten büyük keyif alıyorum ve onlardan da çok şey öğreniyorum. Ayrıca hayatımla ilgili bir belgesel olacak. Uzun kariyerimden hikayeleri gelecek nesillerle paylaşmak benim için büyük bir keyif".