Son 15 yıldır “The CEO Show” adlı radyo programının sunucusu olan Robert Reiss, dünya genelinde 1000’den fazla CEO ile röportajlar yaptığını belirtiyor. Reiss, CNBC’ye yazdığı makalede, “Bu liderlerin hepsi farklı geçmişlerden geliyor ve Procter & Gamble’dan Dunkin’ Brands’e ve LinkedIn’e kadar çok farklı şirketleri yönetti. Ancak hepsi bir konuda hemfikirdir: 1 numaralı çalışan türü” diyor.
Reiss’e göre 1 numaralı çalışan türü, zirveye çıkan en başarılı kişiler, CEO’ların “dönüştürücü çalışanlar” dediği kişiler. Reiss’e göre bu kişiler hem şirketi hem de kendilerini dönüştürmelerine yardımcı olan dört temel şeyi yapıyorlar.
İşte ona göre CEO’ların 1 numaralı çalışan profili:
1. Kimsenin istemediği görevleri üstlenirler.
Robert Reiss, bu maddeye örnek olarak Robert Sanchez’i veriyor ve şöyle yazıyor: 2013 yılında milyarlarca dolarlık bir ulaşım ve tedarik zinciri çözümleri şirketi olan Ryder System’in CEO’su oldu. Yaklaşık 30 yıldır şirkette olan Sanchez, başarısını farklı projelere atılma hevesine bağlıyor. Röportajımız sırasında bana “Her zaman yeni görevler aldım. Problem çözücü” olarak tanındım ve giderek daha fazla kariyer geliştirme fırsatları verildi” diyor.
2. Diğer sektörlerden içgörüler öğrenir ve uygularlar.
3. Dinleme becerilerini geliştirirler.
Reiss, “Konuştuğum CEO’ların neredeyse tamamı, bir çalışanda en çok arzu edilen özelliklerden biri olarak işbirliği becerilerini listeledi. Ancak herkes aktif olarak nasıl dinleyeceğini bilmedikçe başarılı bir işbirliği imkansızdır” diyor.
Campell Soup Company’in CEO’su olduğunda zayıflayan markayı canlandırmakla görevlendirilen Doug Conant örnek veriliyor. Conant’ın “İyi fikirler her yerden gelebilir” dediği aktarılıyor.
4. Sadece problem sunmak yerine çözümler de üretirler.
Reiss bu madde için şu örneği veriyor: “Konuştuğum her CEO şu senaryoyu yaşadı: Bir çalışan onlara bir sorunla geliyor ve nasıl çözmeleri gerektiğini soruyor. O kişi olma. Liderler çözümlere değer verir”. Reiss’e göre bir sorun olduğunu söyledikten sonra çözüm hakkında düşündüğünü belirtmek çözüm önerisi sunmak önemli.
Makalede şu yorumlar var: Yeni görevler aldığınızda, diğer sektörlerden bir şeyler öğrendiğinizde ve aktif dinleme pratiği yaptığınızda, sorunları çözmede daha iyi ve daha hızlı olacaksınız. Sonuç olarak, dönüştürücü bir çalışan olacaksınız.
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