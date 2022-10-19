4. Sadece problem sunmak yerine çözümler de üretirler.

Reiss bu madde için şu örneği veriyor: “Konuştuğum her CEO şu senaryoyu yaşadı: Bir çalışan onlara bir sorunla geliyor ve nasıl çözmeleri gerektiğini soruyor. O kişi olma. Liderler çözümlere değer verir”. Reiss’e göre bir sorun olduğunu söyledikten sonra çözüm hakkında düşündüğünü belirtmek çözüm önerisi sunmak önemli.

Makalede şu yorumlar var: Yeni görevler aldığınızda, diğer sektörlerden bir şeyler öğrendiğinizde ve aktif dinleme pratiği yaptığınızda, sorunları çözmede daha iyi ve daha hızlı olacaksınız. Sonuç olarak, dönüştürücü bir çalışan olacaksınız.