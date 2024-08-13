110 ülkeye ürün satan fabrika enerjisini güneşten alıyor

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 110 dönüm arazi üzerine kurulu metal mutfak eşyası üretim fabrikası, enerji giderlerini de azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji sistemlerine yöneldi. Bu kapsamda fabrika çatısına ve saha alanına paneller yerleştirerek güneş enerjisi sistemi kurdu.

Bin 800 çalışanıyla 110 ülkeye ihracat yapan fabrikanın yönetim kurulu üyesi Fatih Dinçer, AA muhabirine, ihracatta hem enerji maliyetlerini aşağıya çekmek hem de yeşil dönüşüme ve karbon ayak izini düşürmeye yönelik olarak güneş panellerine ciddi önem verdiklerini anlattı.

Bu anlamda fabrikanın çatısına 11 megavatlık, sahaya ise 14 megavatlık bir sistem kurduklarını dile getiren Dinçer, diğer fabrikalarında da Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

GES ile enerji maliyetlerinin düştüğünü ifade eden Dinçer, şöyle konuştu:

"Şu an 40 megavatlık daha projemiz var. Bu da tamamlandığında enerjimizin hepsini güneşten elde ediyor olacağız. Bu bize hem ihracatta rekabet avantajı sağlayacak, elektrik maliyetlerimizi sabit tutup aşağı çekme faaliyetlerini gerçekleştirecek, hem de karbon ayak izimizi düşüreceği için 2026'dan sonra Avrupa Birliği'ne ihracatta bizi ön plana çıkaracak."

Panel sayısı 122 bine ulaşacak

Dinçer, 2026'da devreye girecek Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'nın (SKDM) başlamasıyla Türkiye'de emisyon ticaret sisteminin de hayata geçeceğini dikkati çekti.

Çatı ve sahada kurulu 25 megavat güç üretebilen güneş paneli bulunduğunu kaydeden Fatih Dinçer, şöyle devam etti:

"Sahada kurulacak olan 40 megavat ile yaklaşık 65 megavatlık bir enerji gücünden bahsediyoruz. Bu da aşağı yukarı yaklaşık 122 bin panele denk geliyor. Şu an özellikle Avrupa Birliği, yenilenebilir enerjiye, yeşil dönüşüme ve karbon ayak izini düşürmeye çok önem veriyor. Eğer bunları düşünmezseniz, ilave ekstra vergilere maruz kalabilirsiniz. Biz, 2026'dan sonra gelecek olan düzenlemeden etkilenmemek ve ihracatta rekabetimizi sürdürebilmek adına bu konularla ilgili çalışmalara başladık. Bu aynı zamanda artan enerji maliyetlerinden etkilenmememizi de sağlayacak. Dolayısıyla, böyle bir yatırım yapmanın firmamız adına doğru olacağını düşündük. Hascevher olarak 110 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an Almanya, Portekiz, İtalya ve Mısır başta olmak üzere, hem Ortadoğu hem de Avrupa bizim toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Diğerleri ise Asya ve Güney Amerika ülkelerine göre dağılım göstermektedir."