Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus’tan ayrılarak eski takımı Manchester United’a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle: