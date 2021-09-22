Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus’tan ayrılarak eski takımı Manchester United’a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.
Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:
1 Cristiano Ronaldo Manchester United 125 milyon
2 Lionel Messi PSG 110 milyon
4 Kylian Mbappe PSG 43 milyon
5 Muhammed Salah Liverpool 41 milyon
6 Robert Lewandowski Bayern Münih 35 milyon
7 Andres Iniesta Vissel Kobe 35 milyon
8 Paul Pogba Manchester United 34 milyon
9 Gareth Bale Real Madrid 32 milyon
10 Eden Hazard Real Madrid 29 milyon
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