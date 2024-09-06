2024'te dünyadaki milyonerlerin gözdesi 5 Avrupa kenti

İngiliz gayrimenkul danışmanlığı şirketi Knight Frank, aralarında İngiltere ve ABD'nin de bulunduğu 11 farklı ülkeden 700 varlıklı kişiyle bir araştırma yaptı.
- Knight Frank'in araştırmasına göre ülke değiştirmeyi düşünen varlıklı kişilerin (1 milyon dolar ve üzeri kazananlar) %83'ü sağladığı kültürel ve ekonomik fırsatlar nedeniyle şehir yaşamını tercih ediyor.
- %17'si doğal manzara ve daha yavaş yaşam tarzı için kırsal ve tatil yerlerini tercih ettiğini söylüyor.
- Paris'in ilk sırada yer aldığı listede normalde ultra zenginlerin merkezi olarak bilinen Londra ilk beşe giremedi (7. oldu)
- Rapora göre, milyonerlerin yer değiştirirken en önemli öncelikleri güvenlik ve mahremiyet. Ardından istihdam, vergi ve eğitim geliyor.
- Araştırma serveti 30 milyon dolar ve üzeri olan ultra yüksek gelirli kişilerin %19′unun ikinci bir pasaport başvurusunda bulunmayı veya başka bir ülkede vatandaşlık almayı planladığını tespit etti.
Rapora göre 2024 yılında yüksek gelirli kişilerin taşınmayı düşündüğü ilk beş Avrupa şehri şöyle:
- Paris
- Berlin
- Barselona
- Viyana
- Madrid