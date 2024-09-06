ARA
DOLAR
33,99
0,10%
DOLAR
EURO
37,71
-0,34%
EURO
GRAM ALTIN
2741,22
-0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
9898,13
-0,39%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

2024'te dünyadaki milyonerlerin gözdesi 5 Avrupa kenti

İngiliz gayrimenkul danışmanlığı şirketi Knight Frank, aralarında İngiltere ve ABD'nin de bulunduğu 11 farklı ülkeden 700 varlıklı kişiyle bir araştırma yaptı.

06 Eylül 2024 | 16:23
Son Güncellenme: 06 Eylül 2024 | 16:49
2024'te dünyadaki milyonerlerin gözdesi 5 Avrupa kenti

İngiliz gayrimenkul danışmanlığı şirketi Knight Frank, aralarında İngiltere ve ABD'nin de bulunduğu 11 farklı ülkeden 700 varlıklı kişiyle bir araştırma yaptı.

  • Knight Frank'in araştırmasına göre ülke değiştirmeyi düşünen varlıklı kişilerin (1 milyon dolar ve üzeri kazananlar) %83'ü sağladığı kültürel ve ekonomik fırsatlar nedeniyle şehir yaşamını tercih ediyor. 
  • %17'si doğal manzara ve daha yavaş yaşam tarzı için kırsal ve tatil yerlerini tercih ettiğini söylüyor.
  • Paris'in ilk sırada yer aldığı listede normalde ultra zenginlerin merkezi olarak bilinen Londra ilk beşe giremedi (7. oldu)
  • Rapora göre, milyonerlerin yer değiştirirken en önemli öncelikleri güvenlik ve mahremiyet. Ardından istihdam, vergi ve eğitim geliyor. 
  • Araştırma serveti 30 milyon dolar ve üzeri olan ultra yüksek gelirli kişilerin %19′unun ikinci bir pasaport başvurusunda bulunmayı veya başka bir ülkede vatandaşlık almayı planladığını tespit etti.

Rapora göre 2024 yılında yüksek gelirli kişilerin taşınmayı düşündüğü ilk beş Avrupa şehri şöyle:

  1. Paris
  2. Berlin
  3. Barselona
  4. Viyana
  5. Madrid
Etiketler
ampdisable
0
  • ALTIN GRAM - TL 2741,22 -0,23%
  • ALTIN ONS 2508,24 -0,35%
  • BIST 100 9898,13 -0,39%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,551 -0,625%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35303 0,20032%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,305 1,609%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9928 0,1024%
  • EURO/DOLAR 1,1094 -0,1463%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7124 -0,3403%
  • STERLIN/DOLAR 1,31681 -0,09787%
Borsa Haberleri
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
GERİ
İLERİ
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL