2024'te dünyadaki milyonerlerin gözdesi 5 Avrupa kenti

İngiliz gayrimenkul danışmanlığı şirketi Knight Frank, aralarında İngiltere ve ABD'nin de bulunduğu 11 farklı ülkeden 700 varlıklı kişiyle bir araştırma yaptı.

Knight Frank'in araştırmasına göre ülke değiştirmeyi düşünen varlıklı kişilerin (1 milyon dolar ve üzeri kazananlar) %83'ü sağladığı kültürel ve ekonomik fırsatlar nedeniyle şehir yaşamını tercih ediyor.

%17'si doğal manzara ve daha yavaş yaşam tarzı için kırsal ve tatil yerlerini tercih ettiğini söylüyor.

Paris'in ilk sırada yer aldığı listede normalde ultra zenginlerin merkezi olarak bilinen Londra ilk beşe giremedi (7. oldu)

Rapora göre, milyonerlerin yer değiştirirken en önemli öncelikleri güvenlik ve mahremiyet. Ardından istihdam, vergi ve eğitim geliyor.

Araştırma serveti 30 milyon dolar ve üzeri olan ultra yüksek gelirli kişilerin %19′unun ikinci bir pasaport başvurusunda bulunmayı veya başka bir ülkede vatandaşlık almayı planladığını tespit etti.

Rapora göre 2024 yılında yüksek gelirli kişilerin taşınmayı düşündüğü ilk beş Avrupa şehri şöyle: