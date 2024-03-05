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43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başlıyor

43 yıldır düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla başladı.

05 Mart 2024 | 15:03
43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başlıyor

Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine ve yaratıcılıklarına destek olmak amacıyla, her yıl farklı bir temayla düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 43’üncüsü, bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla başlatıldı. Dünyamızın 2050’de nasıl görünebileceğini çocukların gözünden görmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin 7 bölgesinden 6 – 14 yaş arasındaki çocuklar ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çocuklar katılabilecek. 

Minik ressamlar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2024 tarihine kadarwww.pinarcocukresimyarismasi.com web sitesi üzerinden resimlerini yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek başvuruda bulunabilecek. 

“Tüm çocuklarımızın resimlerini merakla bekliyoruz”

Pınar markası olarak çocukların fiziksel gelişimleri kadar zihinsel ve sosyal gelişimlerine de önem verdiklerini belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, yaratıcılık sezgilerini güçlendiren resim sanatının etkisine ve gücüne inandıklarını söyledi. 

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında bugüne kadar 4 milyondan fazla çocuğa, resimle kendilerini ifade etme fırsatı tanıdıklarının altını çizen İdil Yiğitbaşı “Hayal gücü gelişmiş olan çocukların gelecekte daha geniş bakış açısına sahip olan ve problemlere karşı çözüm üretme konusunda diğerlerinden bir adım önde olan bireyler olduklarını görüyoruz. Bu nedenle, Pınar olarak çocukların hayal güçlerinin gelişmesi için resim yarışmamızı çok önemsiyoruz. Bu sene temamızı “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” olarak belirledik. Çocuklarımızın geleceği nasıl hayal ettiklerini, onların geleceğe dair umutlarını ve beklentilerini görmek istedik. Çocukların düşünceleri yetişkinlere oranla daha yalın olduğu için bazen yetişkinlerin göremediği şeyleri de görebiliyorlar. Çocuklarımızın hayal dünyasına tanık olacağımız bu seneki yarışmamıza katılan tüm çocuklarımızın resimlerini merakla bekliyoruz” dedi.

Kazananları birbirinden güzel hediyeler bekliyor

43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda jüri değerlendirmeleri sonucunda 9 öğrenciye Bisan Bisiklet, 9 öğrenciye kablosuz kulaklık ve 18 öğrenciye profesyonel resim çantası ile malzemeleri verilecek. 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. 

Yarışma çerçevesinde ana jürinin elemeleri 18 – 19 Mayıs’ta olacak, sonuçlar ise www.pinar.com.tr üzerinden 21 Mayıs’ta duyurulacak. Yarışmanın ödül töreni 10 – 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sürecin devamında ödüle layık görülen eserler, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca belirlenecek mekânlarda sergilenirken, eserler sanal sergi olarak da izlenebilecek.

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