İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine “65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi” konulu genelge gönderildi. Peki, 65 yaş ve üzeri için seyahat izin belgesi nasıl alınacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinin detayları:

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR

Genelgeye göre, “Seyahat izin belgesi” talepleri yarından itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.

Genelgeye göre, toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin otogarlarda yoğunluk oluşturmaması için gerekli tedbirler alınacak, mağduriyete neden olunmayacak.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri olanların, gidecekleri yerlerde de 22 Mart’ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat edecek kişiler, 72 saat içinde geri dönebilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ TALEBİ NASIL YAPILACAK?

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izin belgesi talebini, yarın saat 09.00’dan itibaren elektronik ortamdan ya da “Alo 199” hattından yapabilecek.

Genelgeye göre, Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik sorgulanacak.