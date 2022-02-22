Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına AB’nin karşılığı” hakkında açıklama yaptı.

AB Dışişleri Bakanlarının bugün Paris’teki toplantılarında Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde siyasi uzlaşı sağladıklarını kaydeden von der Leyen, Rusya’nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararının kabul edilemez olduğunu yineledi.

Von der Leyen, “Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Şimdi yaptırım paketini süratle sonlandıracağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi ortaklarımızla yakından koordine edeceğiz.” dedi.

Yaptırımların Rusya’nın eylemlerinden sorumlu kişi ve şirketleri hedef aldığını belirten von der Leyen, ayrıca Rus ordusunu finanse eden, Ukrayna’nın istikrarsızlaştırılmasına katkı veren bankaların yaptırım kapsamında olacağını bildirdi.

Von der Leyen, ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretini yasaklayacaklarını, Rus hükümetinin AB mali piyasalarında sermaye sağlama kabiliyetini sınırlayacaklarını aktardı.

“Rus gazına çok fazla bağımlıyız”

“Kremlin’in saldırgan politikalar izlemesini mümkün olduğunca zorlaştıracağız.” diyen von der Leyen, Almanya’nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin onay sürecini durdurma kararını doğru bulduğunu belirtti.

Von der Leyen, “Kuzey Akım 2, Avrupa’nın tamamına enerji arz güvenliği ışığında değerlendirilmelidir. Çünkü bu kriz Avrupa’nın Rus gazına hala çok fazla bağımlı olduğunu göstermiştir. Tedarikçilerimizi çeşitlendirmeli ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmalıyız. Bu enerji bağımsızlığımıza stratejik bir yatırımdır.” diye konuştu.

Von den Leyen, Rusya’nın krizi artırması halinde daha fazla adım atacaklarını vurguladı.