ABD’de virüs salgınıyla birçok iş yerinin kapatılmasıyla işsizlik maaşına başvuruların sayısı 21 Mart’ta sona eren haftada 3.3 milyonla rekor seviyeye çıktı.

Beklenti başvuruların 1,640.000’a çıkmasıydı. Başvurular bir önceki hafta 282 bin artmıştı. Başvurular son olarak 1982 yılında 695 bin ile rekor kırmıştı.

Ülkeden binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok işyeri kepenk kapattı. Fed Başkanı Jerome Powell bugün bir TV kanalında yaptığı konuşmada daha önce benzeri görülmemiş bir süreçten geçildiğini, virüs kontrol altına alındığında güvenin yeniden tesis edilip şirketlerin yeniden faaliyetlerine döneceğini belirtti.

Virüs vakalarının yaklaşık yarısının görüldüğü New York’ta başvurular 66 bin artışla 80 bin 300’e yükseldi.