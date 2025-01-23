Akkaş, TURYİD Başkan Yardımcısı oldu

6 ülkede 12 marka altında toplam 54 restorana sahip Akkomarka Restoran Topluluğu ile 2 ülkede 132 projede faaliyet gösteren Akkol Catering Grubu kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Volkan Akkaş, 2025-2027 dönemi için Türkiye Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2003 yılında 37 kurucu üyenin bir araya gelmesi ile hayata geçen TURYİD, bugün yurt içinde 3150, yurt dışında 250’nin üzerinde işletme büyüklüğü, toplam 200.000 çalışan ve 6 milyar doları aşan cirosu ile sektöründe %26’lık bölümü temsil eden güce ulaştı.

Akkaş Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra TURYİD’in 7 farklı çalışma komitesinden ‘Sürüdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’nde Başkanlık görevini üstlendi.

Bugüne kadar kendi işletmelerinde bu konuya azami özen gösterdiği bilinen Volkan Akkaş, komitedeki arkadaşları ile birlikte gastronominin en önemli sivil toplum kuruluşu olan TURYİD’de ‘sürdürülebilirlik’ kapsamında yer alan çevre ve insan kaynaklarına yönelik bir çok projeyi hayata geçirmek üzere hazır olduklarını belirtti.

Volkan Akkaş, TURYİD’deki yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Gastronomi sektörünün geleceği, sürdürülebilir uygulamalar ve eğitimli iş gücünden geçiyor. Bu kapsamda, komitedeki arkadaşlarımla birlikte yenilikçi projelerle fark yaratmayı hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

TURYİD Yönetim Kurulu'na seçilen Volkan Akkaş, aktif olarak Aziz Ebay Holding CEO görevine devam ederken, Holding iştiraklerinden Akkomarka Restoran Topluluğu ve Akkol Catering Grubu ile birlikte 2019 yılında başlattıkları ‘Sorumlu Restoran Hareketi’ projesi gibi, önümüzdeki dönemde de sektörün gelişimine katkı sağlayacak değerli projelere imza atmak üzere hazır olduklarını belirtti.

