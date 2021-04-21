Gram altın neden yükseldi, yükseliş sürer mi? Altın fiyatları için uzman yorumları, analizler ne? soruları bugün en çok merak edilen arasında. 2021’in ilk çeyreğinde yükseliş ivmesini bir türlü tam anlamıyla yakalayamayan altında, nisan ayı itibarıyla tablo değişti. Hem ons altında hem de gram altında önemli yükselişler görülüyor. 405 TL’den başladığı mart ayının sonunda 453 TL’ye kadar yükselen gram altın, son beş işlem gününde ise 450 seviyesinden 470 sınırına geldi ve 2021 zirvesini gördü. Bunda 8,18’lere gelen dolar kurundaki ve 1.790 sınırına yükselen ons altındaki yükselişin etkili olduğu yorumu yapılıyor. 460, 450 ve 439 TL seviyelerinin gram altında değerlendirilebilecek seviyeler olduğu, yükselişlerin ivme kazanması için 474’ün üzerinde bir hareket gerektiği kaydediliyor. Gram altında hızlı bir yukarı hareket yerine vadeli ve kademeli bir yükseliş yaşanabileceğinin de altı çiziliyor.

Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr

Altın; yatırımcılar açısından her zaman en fazla merak edilen yatırım araçlarının başında geliyor. 2020’nin de en dikkat çeken enstrümanlarından biri olan altın; 2020’nin özellikle ilk 10 aylık döneminde hem ons hem de gram tarafında rekorlarını tazeledi. 2020 yılının başında 1.529 olan ons/altın yıl içinde rekor üzerine rekor kırdı.

2 Ağustos 2020’de 2.064 seviyesine kadar yükselen ons altın, psikolojik 2.000 seviyesini aşmanın verdiği olumlu etkiyle pozitif ayrışmasını sürdürdü. Gram altında da benzer bir tablo vardı. 2020’ye 293 TL’den başlayan gram altın, 7 Kasım 2020’de 535 TL ile rekor seviyesini gördü. Covid-19 pandemisiyle yerelde ve globalde oluşan belirsizliğin ve endişenin güvenli limanlara olan ilgiyi artırmasıyla zirvesini test eden altın, 2020 yılının son döneminde ise Covid-19 aşısının geliştirilmesinin etkisiyle yukarı hareketlerini bitirdi ve yönünü aşağı çevirdi. 2020 yılını ons altın 1.898’den, gram altın ise 454 TL’den kapattı.

2021’İN TABLOSU NASIL?

2021’in ilk dört aylık döneminde de hem ons hem gram altın tarafında inişli-çıkışlı bir seyir hakim olmakla beraber 2020’deki rekor seviyeler görülemedi. Dolar/TL’deki ve CDS’lerdeki artış eğilimin aksine hem ons hem de gram altın tarafında geri çekilmeler yaşandı. 4 Şubat’ta 1.794’e kadar gerileyen ons altın, 26 Şubat’ta 1.734’lere kadar indi. 8 Mart’ta ise uzun bir sürenin ardından 1.700’lerin altına gerileyen ons altında 1.683 test edildi. Mart ayını 1.685 seviyesinden, aylık bazda ve yüzde 3 kayıpla tamamlayan ons altın, 2021 Mart öncesinde 1.700’lü seviyelerin altını en son 8 Haziran 2020’de görmüştü.

Gram altında da ons altına paralel hareketler izlendi. Şubat ayına 430 TL ile giren, 15 Şubat’ta 407 TL’ye kadar gerileyen gram altın, 17 Şubat’ta 400 TL’nin altına, 397 TL’lere kadar düştü. Mart ayının son 10 gününde ise kısmi yükseliş başladı. Naci Ağbal’ın TCMB başkanlığı görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesiyle şok yaşayan piyasalarda, gram altın da bu gelişmenin ardından çıkışa geçti diyebiliriz. 19 Mart’ta 405 TL’lerde olan gram altın, TCMB başkan değişikliğinin ardından 22 Mart’ta 436 TL’lere yükseldi. Mart sonuna kadar 440-450 bandında hareket eden gram altın, mart ayını 453 TL seviyesinde tamamladı.

VADELİ VE KADEMELİ YÜKSELİŞ

Nisan ayında ise altın tarafında ibre tersine döndü demek yanlış olmayacak. 8 Nisan’da 1.756’ya kadar yükselen ons altın, mevcutta ise 1.780-1.790 bandında seyrediyor. Gram altın ise bugün itibarıyla 2021 yılının zirvesini görmüş durumda. Bugün gün için hareketlerde 470’li seviyeleri aşan gram altında beklentiler de yukarı trendin devamına işaret ediyor. Son beş işlem gününde 450 seviyesinden 470 sınırına gelen gram altındaki bu yükselişte, yurtiçinde 8,18’lere gelen dolar kurundaki ve 1.790 sınırına yükselen ons altındaki yükselişin etkili olduğu yorumu yapılıyor.

Tahvil getirilerinin düşmesine ek olarak Covid-19’da artan vaka ve ölüm sayılarının getirdiği endişeler de fiyatlama mekanizmasına konu oluyor ve yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Bu kapsamda gram altında hızlı bir yukarı hareket yerine vadeyle kademeli bir yükseliş görülebileceği üzerinde duruluyor. Biz de alanında uzman isimlerden piyasalardaki son dönem hareketlere dair yorumlarını ve gram altın özelindeki beklenti ve öngörülerini aldık. Rıdvan Baştürk, Enver Erkan ve Emre Çayırlı’nın ekonomist.com.tr’ye özel açıklamaları ve analizleri şöyle:

“TL’deki riskler nedeniyle orta-uzun vadede yukarı potansiyel var”

Rıdvan Baştürk/Stratejist: Gram altın, son beş işlem gününde 450 seviyesinden 470 sınırına geldi. Bu kısa sürede yaşanan yüzde 4,5 oranındaki yükselişte hem dolar kurundaki hem de ons altındaki yükseliş rol oynuyor. 15 Nisan’daki TCMB toplantısında faizler değişmemiş fakat politika metninden sıkılaşma vurgusu yapan ifadeler çıkarılmıştı. Bu toplantının ardından birkaç gün dolar kuru çok sakin kalsa da bugün 8,20 seviyesinin test edildiğini gördük. Üstelik dolar, küresel bazda değer kaybederken içerde dolar kurunda yükselişler söz konusu. İlerleyen aylarda TCMB’den faiz indirim adımı gelme ihtimali de yüksek. Enflasyon riskini de düşündüğümüzde böyle bir adımın TL üzerinde negatif etkisi olabilir. Bu nedenle dolar kurunda orta-uzun vadede yukarı yönde riskin sürdüğünü düşünüyorum.

Ons altında da yukarı yönde ivme söz konusu. Her ne kadar ABD ekonomisinden çok güçlü veriler gelse de ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell’ın ısrarla, ‘Faizler uzun bir süre daha düşük kalacak’ şeklindeki açıklamaları ons altını canlandırdı. Ancak bunun sürdürülebilirliği konusunda şüphelerim var. Teknik olarak ons altında 1.760 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde ivme sürebilir ve 1.800-1.810 bölgesi hedeflenebilir. Ons altının 1.760 üzerinde kalması gram altını da destekleyecek.

Özetleyecek olursam, gram altında özellikle TL tarafındaki risklerden ötürü orta-uzun vadede yukarı yönde potansiyel görüyorum. Bir anda yukarı hareket yerine vadeli ve kademeli bir yükseliş görebiliriz. Bu nedenle tek seviyeden işlem yapılması yerine kademeli şekilde işlemler yapılmalı. 460, 450 ve 439 TL seviyelerinin gram altında değerlendirilebilecek seviyeler olduğunu düşünüyorum. Yukarıda 474 kritik direnç olarak izlenebilir. Yükselişlerin ivme kazanması için 474’ün üzerinde bir hareket gerekiyor.

“Teknik görüntü pozitife doğru dönmüş durumda”

Enver Erkan/Tera Yatırım Başekonomisti: Altın, tahvil getirilerinin düşmesiyle yükseliş olanağı buldu ve stabilizasyon oluşturmaya çalışıyor. Diğer taraftan kötüleşen virüs durumuyla alakalı endişeler de fiyatlama mekanizmasına konu oluyor ve bu ortamda altının yükselmesi için bir zemin oluşuyor. Önemli teknik seviyeler ve hareketli ortalamaların üzerine geçilmesi teknik görüntüyü de pozitife doğru çevirmiş durumda. 10 yıllık ABD Hazine getirileri beş haftanın en düşük seviyelerinde. Bu, kısa vadede görüntüyü desteklemeyi sürdürebilir.

Dünyanın bazı bölgelerinde yeni Covid-19 enfeksiyonları hızlandı ve bu da büyümedeki toparlanmaya zarar verebilecek yeni kilitlenme beklentilerini artırdı. Buradan da risk faktörü üzerindeki fiyatlamayı takip etmek gerekecek. Düşük getiriler, altının ve değerli metallerin cazibesini artırsa da, ekonomideki iyileşme nedeniyle FED’in tapering değerlendirme aşamasındaki durumunu bir defa daha ele almakta fayda olacak. Gram altın açısından; dolar/TL’deki yükseliş ve ons altının son zamanlarda toparlanma çabası yukarı trendi destekleyecek.”

“Direnç seviyeleri 471,45, 474,65 ve 480,65 TL”

Emre Çayırlı/ALB Forex Araştırma Müdürü: Gram altın fiyatı daha önce test edip geçemediği 464,55 direncini bu sabah saatlerinde aştı. Bugün pozitif bir görünüm sergileyen fiyat yükseliş hareketine devam ettiği takdirde 471,45 seviyesi bir sonraki direnç olarak izlenebilir. Tersi durumda 464,55 seviyesi bir sonraki destek konumunda bulunuyor. Gram altında direnç seviyeleri, 471,45, 474,65, 480,65 TL iken destek seviyeleri ise 461,75, 456,35, 453,75 TL olarak öne çıkıyor.

Ons altın fiyatında ise uzun süredir devam eden satış baskısının sonlanmasıyla 1.760 dolar seviyesi üzerine geçildi ve ons altın 1.770-1.760 arası ana destek bölgesinde yeniden alıcı buldu. Sabah saatlerinde 1.783 ara direnç bölgesini aşan değerli metalde, 1.790 seviyesi sıralı direnç olarak izlenebilir. Bu bölgelerin üzerinde oluşan yükselen kanalın direnç bölgesine denk gelen 1.800 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. Ons altın tarafında 1.790, 1.800 ve 1.818 direnç; 1.770, 1.760 ve 1.745 ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. İlerleyen süreçte ise dolar endeksindeki zayıf seyrin devam etmesi ons altını fiyatının 1.830 dolar bölgesine yükselmesine zemin hazırlayabilir.”