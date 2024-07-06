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Ankara ve İstanbul'daki berberlerden pazar günü kararı

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri çalışmama kararı aldı.

06 Temmuz 2024 | 12:34
Ankara ve İstanbul'daki berberlerden pazar günü kararı

Bakanlık, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti.

Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'da bulunan berberlerin pazar günleri kapalı olacağını söyledi. Akyüz, kararın berberler adına sevindirici olduğunu belirterek "Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu düzenlemeyle berberlerin artık bir gün dinlenerek daha dinç olabileceğine dikkati çeken Akyüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Esnafımız eşlerine ve çocuklarına zaman ayıramıyordu, bu nedenle de böyle bir düzenlemenin beklentisi içindelerdi. Valiliğin bu konu hakkında daha önce almış olduğu bir karar vardı. Onlar da bizim talebimiz doğrultusunda pazar günü berberlerin kapatılmasına karar vermişti. Resmi yazı bizlere ulaştığı andan itibaren İstanbul'da berberler pazar günleri artık kapalı olacak."

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da kentte bulunan berberlerin artık pazar günleri çalışmayacağını bildirerek "Bu kararı berberler olarak bekliyorduk. Aslında çoğu berber pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu." dedi.

Kara, valilikle yaptıkları görüşmede pazar günü berberlerin kapalı olmasının uygun olduğunu belirdiklerini ifade ederek berberlerin söz konusu karardan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Pazartesi gününden itibaren berberlerin haftanın 6 gün çalışacağını belirten Kara, "Berberlerimiz artık bir gün dinlenme fırsatı bulacağı için daha verimli çalışacak. Esnafımız ailesine ve sevdiklerine zaman ayıramıyordu. Düzenlemeyle berberlerimiz artık kendilerine ve sevdiklerine vakit ayıracak." diye konuştu.

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