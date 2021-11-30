Arçelik AŞ, Wat Motor Sanayi ve Ticaret AŞ’de sahip olduğu, payların tamamının 25 milyon 900 bin avro bedel karşılığında Hollanda’da yerleşik Koç Investments BV’ye satmaya karar verdi.

Arçelik AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz ana faaliyet konusu dışında motor, motor aksamları, redüktör, güç aktarım ekipmanları, servo sistemleri üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Wat Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, 2018 yılında kısmi bölünme yöntemiyle şirketimiz bünyesinden çıkarılarak yüzde 100 bağlı ortaklığımız haline gelmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Wat Motor Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kendi sektöründe global olarak gelişmesi hedefi dikkate alınarak, ana işkoluna odaklanılması amacıyla, KPMG Yönetim Danışmanlığı AŞ tarafından hazırlanan değerleme raporuna uygun olarak Arçelik’in WAT Motor Sanayi ve Ticaret A Ş’de sahip olduğu payların tamamının 25 milyon 900 bin avro bedel karşılığında şirketin ana ortaklarından Koç Holding AŞ’nin yüzde 55, Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin ise yüzde 45 nihai pay sahipliği bulunan Hollanda’da yerleşik Koç Investments BV’ye satılmasına karar verildiği bildirildi.