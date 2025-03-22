Aşırı uyuyanlar dikkat! Hangi hastalıkların habercisi?

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Sinem İliaz, aşırı uyku süresinin kalp hastalıkları, diyabet ve bilişsel gerileme gibi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini bildirdi. İliaz, uyku eksikliği kadar fazla uyumanın da sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkati çekti.

"Fazla uyku, uyku apnesi, hipersomni gibi uyku bozukluklarının yanı sıra, depresyon, bağışıklık sistemi hastalıkları, hormon dengesizlikleri ve kalp-damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkili olabilir." diyen İliaz, kontrolsüz ve uzun süreli uykunun vücutta farklı rahatsızlıklara yol açabileceğini ve bu durumda bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

İliaz, uzun süreli uykunun, Alzheimer ve demans gibi bilişsel rahatsızlıkların yanı sıra, diyabet ve kalp hastalıklarının gelişme riskini artırabileceğini belirterek, sürekli aşırı uyku ihtiyacı hisseden kişilerin mutlaka tıbbi destek alması gerektiğini aktardı.

Hafta içi yetersiz uyuyanların hafta sonları fazla uyuyarak bunu telafi etmeye çalışmasının yaygın bir alışkanlık olduğunu anlatan İliaz, bunun kısa vadede fayda sağlayabileceğine ancak uzun vadede sağlıklı bir çözüm olmadığına işaret etti.

İliaz, bilimsel çalışmaların, kaybedilen uykunun tamamen geri kazanılamayacağını gösterdiğine dikkati çekerek, "Vücudun biyolojik ritmi bozulduğunda, uyku kalitesi düşer ve bu durum fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BİR UYKU DÜZENİ OLUŞTURULMALI

Sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmanın, en önemli çözüm olduğunu kaydeden İliaz, düzenli uyku alışkanlığının sağlık üzerindeki olumlu etkileri olduğunu aktardı.

İliaz, sağlıklı ve düzenli bir uyku için bazı temel alışkanlıkları hayata dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, biyolojik ritminizi koruyarak uyku kalitenizi artırırken, sabah saatlerinde güneş ışığı almak vücudun doğal döngüsünü dengelemeye yardımcı olur. Uykuya geçiş sürecini iyileştirmek ve daha dinç hissetmek için gün içinde en az 30 dakika egzersiz yapmak büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Akşam saatlerinde kafein ve alkol tüketimini sınırlandırmanın, uykuya dalmayı kolaylaştırarak, kesintisiz bir uyku süreci sağladığına işaret eden İliaz, şunları kaydetti:

"Eğer gün içinde kendinizi yorgun hissediyorsanız, 20-30 dakikayı aşmayacak kısa bir şekerleme yapmak enerji seviyenizi yükseltebilir. Son olarak, stres yönetimi uyku kalitenizi doğrudan etkilediğinden, meditasyon, kitap okuma veya hafif müzik dinleme gibi rahatlatıcı aktiviteleri alışkanlık haline getirmek, daha iyi bir uyku düzeni oluşturmanıza yardımcı olacaktır."

İliaz, uyku problemleri yaşayan bireylerin profesyonel destek almasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Sağlıklı bir yaşam için ne az ne de fazla uyku idealdir. Düzenli, kaliteli ve yeterli uyku sağlığımız için kritik bir faktördür. Sürekli yorgunluk, uyku düzensizliği veya aşırı uyuma ihtiyacı hissedenlerin mutlaka bir uzmana danışması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.