Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla beraber “AVM’ler, kuaför ve berberler ne zaman açılacak” sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AVM, berber, kuaför, giyim eşyası, ayakkabı, çanta satan işyerleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

TEK ÇİFT PLAKA UYGULAMASI BİTİYOR

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz.

BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARI

Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek.

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs’ta hizmete açılabilecek.”

MASKE SATIŞINA İZİN VERİLECEK

Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bugüne kadar piyasada satışına izin vermedikleri cerrahi maske ve bez maske satışına, halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planladıklarını söyleyen Erdoğan, maske türlerine göre bir üst fiyat belirlenerek, halkın mağdur edebileceği girişimlerin de önünün kesileceğini vurguladı.