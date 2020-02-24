 Avrupa borsalarını virüs vurdu! 4 yılın en sert düşüşü - Ekonomist

Avrupa borsalarını virüs vurdu! 4 yılın en sert düşüşü

Şubat 24, 2020 0 Yorum 176 Okunma
Avrupa borsalarını virüs vurdu! 4 yılın en sert düşüşü

İtalya öncülüğünde düşüşe geçen Avrupa borsaları 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Avrupa’nın en büyük 3. ekonomisi olan İtalya’da koronavirüs salgınından dolayı 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Stoxx Europe 600 Endeksi % 3.7 gerileyerek 24 Haziran 2016’daki Brexit oylamasından beri en büyük düşüşü kaydetti. İtalyan FTSE MIB Endeksi % 4.8 ile Haziran 2016’dan beri en büyük düşüşünü kaydetti.

Almanya, İngiltere, Fransa borsaları da % 3’ün üzerinde satıcılı seyrediyor.

Lüks tüketim şirketleri virüsün satışları etkileyeceği endişesiyle geriledi. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hşsseleri % 7.2, Roche Holding hisseleri % 2.9 düştü.

Seyahat ve havayolu şirketleri de en büyük düşüşleri kaydetti. Air France-KLM % 10, EasyJet %13 ve Ryanair Holdings hisseleri % 11 düştü.

Berenberg Gossler & Co. Araştırma Birimi’nden Ulrich Urbahn yatırımcıların koronavirüsün Çin’in dışına da yayılmasından dolayı riskten kaçış modunda olduğunu belirterek “Hisse senetlerindeki güçlü performans nedeniyle riskler şimdi aşağı yönlü” değerlendirmesini yaptı.



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