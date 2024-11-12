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Avrupa'da gaz fiyatları yılın en yüksek seviyesini gördü

Avrupa'da aralık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları bu yılın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 44,32 euroyu gördü.

12 Kasım 2024 | 16:08
Avrupa'da gaz fiyatları yılın en yüksek seviyesini gördü

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören aralık vadeli kontratlarda dün megavatsaat başına 43,72 euro olan kapanış fiyatı yüzde 1,37 artış gösterdi.

Böylece, TTF fiyatı megavatsaat başına 44,32 euroya çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

Uzmanlar söz konusu artışta kış döneminde düşen sıcaklıklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin yetersiz kalması sebebiyle yükselen doğal gaz talebinin etkili olduğunu bildiriyor. Avrupa'da doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 10 Kasım itibarıyla yüzde 93,4 olarak kayıtlara geçti.

Bunun yanı sıra ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının da doğal gaz fiyatlarındaki artışı desteklediği ifade ediliyor.

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin LNG ve Elektrik Piyasaları Analisti Kaushal Ramesh, şirketin paylaştığı bilgi notunda, Trump'ın zaferinin ardından piyasa tepkilerinin sınırlı kaldığını ancak orta vadede ABD'nin önde gelen petrol ve LNG ihracatçısı rolünü güçlendirmesinin beklendiğini ifade etti.

Ramesh, yıl sonuna kadar piyasa hareketlerini etkileyen ana faktörün reaktif hava koşullarına hazırlık önlemleri olduğunu ve bunun 2025'e yönelik belirsizliği koruduğunu sözlerine ekledi.

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