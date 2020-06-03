Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri bugün saat 14’te bir araya geleceği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri bugün saat 14’te bir araya geleceği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor
Dün 39,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.36...
Orge Enerji, bugüne kadar 50’den fazla projenin ve 5 milyon metrekare kapalı alanın elektrik taahhüt işini tamamladı. 5 bin TL’lik...
Emlak Konut GYO'dan "düşük peşinatlı, 3. yılda taksit ödemeli" kampanya... Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya...
Nationwide konut fiyatları endeksi verilerine göre, ülkede konut fiyatları, mayıs ayında yüzde 1,7 düştü. Ülkede yıllık bazda konut fiyatlarındaki artış...
Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan...
Teknoloji şirketi Softtech, 2006 yılında İş Bankası’nın iştiraki olarak kuruldu. Şirket, bugün İstanbul, Ankara ve Kıbrıs’ta yer alan ofisleri; San...
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